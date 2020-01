17 વર્ષની ઉંમરે અલ્લાહાબાદ રેલવે સ્ટેશન પર લોકોની ભીડમાં તેની પર એસિડ અટેક થયો હતો

રેશ્માની મોટી બહેનને તેનો પતિ જમાલુદ્દીન ત્રાસ આપતો હતો, તે બંને બહેનો પર એસિડ ફેંકીને જતો રહ્યો હતો

વર્ષ 2015માં રેશ્માએ એસિડનાં વેચાણ પણ પ્રતિબંધ મૂકવા માટે કૅમ્પેન શરુ કર્યું હતું

રેશ્માની સ્ટ્રગલ લાઈફ પર લેખિકા તાનિયા સિંહે ‘બીઇંગ રેશ્મા’ નામે પુસ્તક છે

Divyabhaskar.com Jan 11, 2020, 12:03 PM IST

યૂથ ઝોન ડેસ્ક: એક સ્ત્રી પર જ્યારે એસિડ ફેંકાય છે તે ક્ષણથી લઈને બાકીની સમગ્ર જિંદગીમાં રોજેરોજ તેમને જે સંઘર્ષ કરવો પડે છે, અરીસામાં ચહેરો જોતી વખતે પણ તેમને જે માનસિક પીડા વેઠવી પડે છે તેને વાચા આપતી ‘DivyaBhaskar.Com’ની ‘એસિડ અટેક સર્વાઈવર’ શ્રેણીના આ નવા એપિસોડમાં વાત કરીએ ઉત્તરપ્રદેશના અલ્લાહાબાદ (અત્યારના પ્રયાગરાજ)ની રેશમા કુરેશીની. અત્યારે 23 વર્ષની રેશ્મા જ્યારે 17 વર્ષની હતી ત્યારે તેના પર તેના પોતાના જીજાજીએ જ એસિડ ફેંક્યો હતો. આ ઘાતકી હુમલામાં રેશ્મા પોતાનો ચહેરો અને ડાબી આંખ ગુમાવી ચૂકી છે. પરંતુ આ હુમલો તેના આત્મવિશ્વાસને જરાય નુકસાન પહોંચાડી શક્યો નહીં. વર્ષ 2016માં ન્યૂ યોર્ક ફેશન વીકમાં રેમ્પ વૉક કરી ચૂકેલી રેશ્મા પર ‘બીઇંગ રેશ્મા’ ( Being Reshma: The Extraordinary Story of an Acid-Attack Survivor who took the world by storm) નામનું પુસ્તક પણ લખાઈ ચૂક્યું છે. લેખિકા અને કર્મશીલ તેનિયા સિંહે આ પુસ્તક લખ્યું છે.



રેશ્મા બાળપણથી સૌની લાડલી દીકરી હતી

નાનપણમાં રેશ્માની ઘણી નટખટ હતી. તે તેના પરિવારની સૌથી નાની દીકરી અને પિતાની લાડકવાયી હતી. તે ઘરમાં જે ફરમાઈશ કરતી તે હાજર થઈ જતું હતું. રેશ્માએ નાનપણમાં પરાક્રમ પણ બહુ કર્યાં હતાં. એક વખત તેણે સફરજન ખરીદવા માટે કોઈને પૂછ્યા વગર સોનાની વસ્તુ વેચી દીધી હતી. આ પરાક્રમ બદલ એણે બરાબરનો મેથીપાક પણ ખાધેલો. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજની રેશ્માને બે ભાઈ અને બે બહેન છે. રેશ્માના પિતા ટેક્સી ડ્રાઇવર હતા, પણ ભાઈને કેન્સર થવાને કારણકે તેમને ટેક્સી વેચી દેવાની ફરજ પડી હતી.



મોટી બહેનનો પતિ જ કાળ બનીને આવ્યો

2014ની 19 મેનો દિવસ રેશ્મા માટે કાળ બનીને આવ્યો. નિર્દોષ રેશ્મા પર આ જ દિવસે એસિડ અટેક થયો હતો. રેશ્માની મોટી બહેન ગુલશનનો પતિ જમાલુદ્દીન તેને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપતો હતો. રેશ્માની બહેને આ વાત ઘણા સમય પછી ઘરે કહી અને તે દિવસથી તેના પિતા ગુલશનને પોતાના ઘરે પાછી લઈ આવ્યા. ગુલશનને બે બાળકો હતાં. એક દિવસ ગુસ્સે ભરાયેલો જમાલુદ્દીન બંને બાળકોને પોતાની સાથે કિડનેપ કરીને લઈ ગયો હતો. આ વાતની ખબર પડતાં ગુલશન અને રેશના બંને બહેનોને ગુસ્સો આવ્યો અને ધડાધડ જમાલુદ્દીન પર લાફાનો વરસાદ કરી દીધો અને પોલીસ કેસ પણ કર્યો હતો.



જ્યારે રેશ્માનો ચહેરો મીણની જેમ પીગળી ગયો

જમાલુદ્દીન પહેલેથી ગુસ્સાવાળો માણસ તો હતો જ, ઉપરથી બધા વચ્ચે પત્ની અને સાળીનો માર તેનાથી સહન ન થયો. 19 મેના રોજ 17 વર્ષની રેશ્માની સ્કૂલમાં પરીક્ષા હતી અને સવારથી તેને લાગી રહ્યું હતું કે, તે નાપાસ થશે. સવારે 7:30 વાગ્યે તે પ્રયાગરાજ રેલવે સ્ટેશનથી મઉ આઈમા શહેર તરફ પોતાની બહેન અને બે મિત્રો સાથે જવા માટે નીકળી. આ દિવસે બંને બહેનો એ વાતથી અજાણ હતી કે તેમની જિંદગી કાયમ માટે બદલાઈ જવાની છે. જમાલુદ્દીન તેના મિત્રો સાથે આવ્યો અને ગુલશનને બૂમ પાડી. ગુલશન જેવું પાછળ ફરી કે તરત જ જમાલુદ્દીને તેની પર સલ્ફ્યુરિક એસિડ ફેંક્યો, પણ તે જ સમયે તરત ગુલશને પોતાના હાથથી ચહેરો ઢાંકી દીધો અને તેના હાથ એસિડથી દાઝી ગયા. જમાલુદ્દીનનો નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ રેશ્મા હતી. ગુલશને રેશ્માને બૂમ પાડી કે ભાગી જા, ભાગી જા રેશ્મા....પણ રેશ્મા ભાગે તે પહેલાં જમાલુદ્દીનના એક મિત્રે તેના વાળ પકડ્યા અને જમાલુદ્દીને તેના ચહેરા પર એસિડની ધાર કરી દીધી.



રેશ્મા અને ગુલશન બૂમો પાડતાં રહ્યાં પણ બધા પૂતળાંની જેમ ઊભા હતા

રેશ્મા આજે પણ તે દિવસ ભૂલી શકતી નથી. તેનો ચહેરો અને આંખો આગની જેમ સળગી રહ્યાં હતાં. આજુબાજુ કંઈ દેખાતું નહોતું, બંને બહેનોએ મદદ માટે ઘણી બૂમો પાડી પણ હરામ છે જો કોઈ મદદે આવ્યું હોય. બધા રસ્તા પર જોવા ઊભા રહી ગયા. તેવામાં એક ભાઈ આવ્યો અને બંને બહેનોને બાઈક પર બેસાડીને ઘરે લઈ ગયો. લાડકવાયી દીકરીનો ચહેરો જોઈને તેની માતા તો બેભાન જ થઈ ગઈ. રેશ્માનો સંપૂર્ણ ચહેરો દાઝી ગયો હતો.



કોઈ ડોક્ટર તેની સર્જરી માટે તૈયાર ન થયો, 8 કલાક સુધી તે દાઝેલા ચહેરે રહી

રેશ્માને એક ક્લિનિક પર લઈ ગયા જ્યાં ડોક્ટરે તેને પોલીસ ફરિયાદ લખાવ્યા બાદ જ ટ્રીટમેન્ટ કરશે તેવું કહી દીધું. તેઓ ઘણી હોસ્પિટલ ફર્યા અને અંતે 8 કલાક પછી તેની સારવાર ચાલુ થઈ. 8 કલાક તે દાઝેલા ચહેરાની વેદના મૂંગા મોઢે સહન કરી રહી હતી.



એસિડ અટેક પછી ચહેરો જોયા બાદ રેશ્માએ 2-3 વખત આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો

15 દિવસની સર્જરી દરમિયાન હોસ્પિટલ રહ્યા બાદ તે પ્રથમવાર ઘરે આવી. એસિડ અટેક પછી અરીસો તો જાણે રેશ્મા માટે દુશ્મન બની ગયો હતો. રેશ્માના ઘરે એસી નહોતું આથી તે તેને કાકીનાં ઘરે લઇ ગયા. એક દિવસ એવો આવ્યો કે, રેશ્માનો સામનો અરીસા સાથે થઇ ગયો. રેશ્મા ભાંગી પડી. તેને પોતાના પર પણ ગુસ્સો પણ આવ્યો. રેશ્મા કાકીનું ઘર છોડીને પોતાના ઘરે આવી ગઈ. રેશ્માએ 2-3 વખત આત્મહત્યા કરવાના પ્રયત્નો પણ કર્યા. નસીબજોગે તે તેમાં સફળ ન થઈ.



અન્ય એસિડ અટેક વિક્ટિમને જોઈને રેશ્માને આત્મવિશ્વાસ આવ્યો

રેશ્મા આખો દિવસ કોઈની સાથે વાત કરતી નહીં, અને રૂમમાં જ બેસી રહેતી. એક દિવસ તેનો ભાઈ આવ્યો અને તેને રિયા શર્માની વાત કહી. રિયા શર્મા ‘મેક લવ નોટ સ્કેર્સ’ નામની એસિડ અટેક સર્વાઈવર્સની મદદ કરતી સંસ્થાની સ્થાપક છે. રિયાને મળીને રેશ્મામાં આત્મવિશ્વાસ આવ્યો. એસિડ અટેક વિક્ટિમના ફોટોઝ જોઈને રેશ્માને ખબર પડી કે તેની એકલીનો ચહેરો જ નથી બગડ્યો. તે દિવસથી રિયાની મદદ મળ્યા બાદ રેશ્માએ ખરા અર્થમાં જીવવાનું શરુ કર્યું.



રેશ્માએ એસિડનાં વેચાણ પર પ્રતિબંધ માટે કૅમ્પેન શરુ કર્યું

મોટે ભાગે ઔદ્યોગિત ઉપયોગો માટે બનતો એસિડ સામાન્ય કરિયાણાની દુકાનોએ પણ નજીવી કિંમતે મળી રહે છે, અને એટલે જ તે કોઈ નિર્દોષ યુવતીની જિંદગી બરબાદ કરી દેવામાં કારણભૂત બને છે. રેશ્માએ ઝુંબેશ ઉપાડી કે એસિડ આ રીતે ખુલ્લેઆમ મળવો જ ન જોઈએ. આ કૅમ્પેન માટે તેણે 3,50,000 લોકોના હસ્તાક્ષર એકઠા કર્યા અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પ્રતિબંધ માટે અરજી કરી. રેશ્માની મહેનત રંગ લાવી. કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વેલિડ આઈડી પ્રૂફ વગર એસિડ ખૂલેઆમ વેચી શકશે નહીં. એટલું જ નહીં, તેને ખરીદવા માટે પણ ગ્રાહક પાસે કોઈ વાજબી કારણ હોવું જોઈએ. જોકે વાસ્તવિકતા એ છે કે આપણા દેશમાં અન્ય કાયદાઓની જેમ આ કાયદાની પણ ઐસી કી તૈસી થઈ ગઈ છે. 20થી 25 રૂપિયાની કિંમતમાં આજે પણ જલદ એસિડ આરામથી મળી જાય છે.



જીવનનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ

મુંબઈમાં એક દિવસ રેશ્મા હોસ્પિટલમાં એસિડ અટેક સર્વાઇવરને મળી. તેની આંખ અને નાક ડેમેજ થઈ ગયાં હતાં. તે સમયે રેશ્માને ખબર પડી કે એ છોકરી કરતાં તો મારી સ્થિતિ ઘણી સારી છે, તેને પરિવારમાં કોઈને સપોર્ટ નથી. જ્યારે પોતાની પડખે આખો પરિવાર છે. ધીમે-ધીમે રેશ્મા તેના ભાઈ-બહેન સાથે ઘરની બહાર જવા લાગી. જો કે, રસ્તા પર રેશ્મા સામે લોકો ઘૂરીને જોવે તે વાત તો સામાન્ય હતી જ, પણ રેશ્માએ હવે લોકોની નજરો સામે મક્કમ મનોબળની દીવાલ ચણી લીધી હતી. રેશ્માએ પોતાના ચહેરા પર મેકઅપ કરવાનું પણ શરુ કર્યું અને અન્ય વિક્ટિમને પણ તે મેકઅપથી દૂર ભાગવાની ના પાડવા લાગી.



રેમ્પ વૉક પછી રેશ્માનો આત્મવિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો

રેશ્માને અત્યાર સુધી બ્યુટી ટિપ્સ અને કૅમ્પેન માટે અવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2016માં તેણે 19 વર્ષની ઉંમરે ન્યૂ યોર્ક ફેશન વીકમાં રેમ્પ વૉક કર્યું. તે રેમ્પ વૉક પછી તે એક કલાક સુધી રડી હતી. ‘મેક લવ નોટ સ્કેર્સ’ની ફાઉન્ડર રિયા શર્માની મદદથી તેને રેમ્પ વૉકની ઓફર મળી હતી. તે પછી પણ તે દુનિયાનાં ઘણાં સ્થળની મુલાકાત લઈ ચૂકી છે. રેશ્મા હાલ ફેશન મોડલ, વ્લોગર (વીડિયો બ્લોગર) અને ‘મેક લવ નોટ સ્કેર્સ’ સંસ્થાની એમ્બેસેડર છે.

‘DivyaBhaskar.Com’ ની સ્પેશિયલ શ્રેણી એસિડ અટેક સર્વાઈવરમાં લક્ષ્મી અગ્રવાલ, કાજલ પ્રજાપતિ, આદિત્યરાજ, રીતુ સૈની, દૌલત બી ખાન અને રેશ્મા કુરેશીની સંઘર્ષગાથા જાણી. 6 સ્ટ્રગલ સ્ટોરી સાથે આ સીરિઝ પૂર્ણ થાય છે. દરેક સર્વાઈવરની સ્ટ્રગલ સ્ટોરી પ્રેરણાત્મક છે, તેઓ ‘રિયલ લાઈફ હીરો’થી ઓછા નથી.