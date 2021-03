Gujarati News

Women Should Not Neglect Mental Health Either. Here Are Some Easy Ways To Deal With Depression

માનસિક સ્વાસ્થ્ય: મહિલાઓએ મેન્ટલ હેલ્થની પણ અવગણના કરવાની નથી, ડિપ્રેશનથી દૂર રહેવાની આ આસાન રીતો અપનાવો

શારીરિક રીતે સ્વસ્થ રહેવા માટેની વાતો કરતાં રહીએ છીએ, પણ મેન્ટલ હેલ્થ પર વધુ ચર્ચા થતી નથી. સંશોધનો દર્શાવે છે કે સ્ત્રીઓમાં માનસિક તણાવ વધારે જોવા મળે છે. આપણે જોઈએ કેટલાક સરળ ઉપાયો કે જેનાથી સ્ત્રીઓ પોતાને અને આસપાસની નારીઓને પણ માનસિક રીતે વધારે સ્વસ્થ રાખી શકે.

અભિવ્યક્તિ કરો - સ્ત્રી બાળકી કે કિશોરી હોય ત્યારે કે યુવતી અને મહિલા બને તે પછીના ઉંમરના લગભગ દરેક પડાવ પર પોતાની પરેશાનીઓ વિશે ચૂપ રહેવાનું પસંદ કરે છે. નારી અંદર જ ઘૂંટાતી રહે છે. આપણને થાય કે જે કંઈ થાય છે તે આપણું નસીબ છે અને તે રીતે જાતને જ દોષ દઈએ છીએ. તેથી જરૂરી છે કે પોતાની લાગણીને અભિવ્યક્ત કરીએ. પોતાની વાત જણાવવી જોઈએ અને સાંભળવામાં ના આવે ત્યાં સુધી કહેતી રહેવી જોઈએ.

સાંભળવાની પણ જવાબદારી - માત્ર બોલવા મળે તેવી તક ના શોધો. એ પણ સમજો કે સામેની વ્યક્તિ પણ કંઈક કહેવા માગે છે. ખાસ કરીને ઘરમાં, પડોશમાં, ઓફિસમાં કે અન્યત્ર કોઈ પરિચિતના વર્તનમાં મોટો ફેરફાર દેખાય તો વિચાર કરો. વિચારો કે તેમને કદાચ કંઈક કહેવું છે. કોઈ હૈયાવરાળ કાઢવા માગતું હોય તો સાંભળવું જોઈએ અને કોઈને સાંભળવાથી તેને માનસિક સાંત્વના મળશે, સાથે જ તેમને પણ કોઈના દુખમાં સહભાગી થયાની માનસિક શાંતિ અને સાંત્વના મળશે.

દિલની વાતને લખી નાખો - સ્ત્રીઓએ સંબંધો અને જવાબદારીઓ, દુનિયાદારી નિભાવવાની હોય છે. તેના કારણે અંદર તો બહુ બધું ભરાયું હોય છે. તેને અંદર સમજાતું હોય છે કે આજે ગુસ્સો જાગ્યો છે, તે ક્યારેક ફાટશે. આવું લાગતું હોય ત્યારે દિલની લાગણીઓને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરીને લખી નાખો. તેનાથી હળવાશ અનુભવશો. બાદમાં જરૂર લાગે તો લખેલું ફાડી નાખો. ક્યારેક સાચવીને રાખો અને થોડો દિવસો પછી ફરીથી વાંચશો તો કેટલીક મુશ્કેલીનું નિવારણ આપોઆપ મળી આવેલું લાગશે.

ચૂપચાપ સહન કરવું તે મહાનતા નથી - અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે - there is no honor in silent suffering. ચૂપચાપ સહન કરી લેવું તે કંઈ મહાનતા નથી. કોઈ વાત તમને પરેશાન કરી રહી હોય તો મનોમન તેને ઘૂંટ્યા ના કરો. વાતને સમજવાની કોશિશ કરો. ઘણી વાર નાની વાતે પણ આપણે ઉદાસ થઈ જઈએ છીએ. પછી સમજાય છે કે આખી વાતમાં આટલું બધું લાગી આવે તેવી કોઈ જરૂર જ નહોતી.

સમય વેડફી ના નાખશો - સ્ત્રીઓને સામાન્ય રીતે કેટલીક બાબતોને કારણે ડિપ્રેશન આવી જાય છે, તેમાં એક છે કે કોઈ પણ એક કામમાં તેનો બહુ સમય વેડફાઈ જાય છે. બહુ સમય આપ્યા પછીય કામ ના થાય ત્યારે હતાશા આવે. તેની પાછળ બહુ સમય બગાડ્યો તો હવે નથી છોડવું એમ પણ લાગે.

સંબંધોની બાબતમાં પણ આવું જ થાય છે. અંગત સંબંધ હોય કે બિઝનેસ રિલેશન હોય, લાંબા સમયથી ચાલતા સંબંધને છોડી દેવાનું જલદી મન થતું નથી. લાખ કોશિશ છતાંય પાર આવે તેમ ના હોય ત્યારે વધારે સમય બરબાદ કર્યા વિના તેને થોડી દો.

પોતાના માટે સમય કાઢો - સ્ત્રીઓ ઓફિસ અને પછી ઘરના કામમાં એટલી વ્યસ્ત થઈ જાય છે કે પોતાના માટે સમય કાઢી શકતી નથી. તેના કારણે સ્વભાવ ઘણીવાર ચીડીયો થઈ જાય છે. માનસિક રીતે સ્વચ્છ અને હળવાફૂલ રહેવા માટે જરૂરી છે કે તમે જાત માટે થોડો સમય અલગ તારવો. થોડો વખત તમારા માટે અને તમારી ગમતી પ્રવૃત્તિ માટે જે તમને આનંદ આપે.

શેર કરો - પરિવાર, સખીઓ સાથે દિલની વાતો શેર કરો. સારા ખરાબ બધા જ અનુભવો વિશે બીજાને જણાવો. પોતાનું થોડું કામ પરિવારમાં વહેંચાઇ જવા દો. કામમાં પરિવારના સભ્યો જોડાશે તો તમને સમય પણ મળશે અને તમને પ્રસન્નતા પણ મળશે.