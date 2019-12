Divyabhaskar.com Dec 11, 2019, 04:20 PM IST

અમદાવાદ: દેશના મિલ્ટ્રી ફોર્સ, પેરા મિલ્ટ્રી ફોર્સ અને પોલીસ ફોર્સને રાષ્ટ્રપતિ તરફથી આપવામાં આવતું સર્વોચ્ચ સન્માન એટલે કે ‘પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર્સ’ ગુજરાત પોલીસને મળવા જઈ રહ્યું છે. 15 ડિસેમ્બરે ગાંધીનગર પાસે આવેલી ગુજરાત પોલીસ કરાઈ એકેડમીમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુના હસ્તે આ સન્માન ગુજરાત પોલીસને મળવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ સન્માન મેળવવામાં ગુજરાત 8મું રાજ્ય બનશે. આ અગાઉ દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, તામિલનાડુ, હિમાચલ પ્રદેશ સહિત દેશની 7 રાજ્યની પોલીસને આ સન્માન મળી ચૂક્યું છે.

દરેક પોલીસકર્મી/ અધિકારીના ખભા પર ‘પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર્સ’નો લોગો હશે

15 December will be a memorable day for Gujarat. State Police will be presented The President's Colours. The COLOUR is testimony of gallant deeds and service rendered by a force. Gujarat Police will receive this honour in a grand function at Gujarat Police Academy, Karai. pic.twitter.com/6qvJUD2rvB