દિવ્ય ભાસ્કર Jul 05, 2020, 11:07 AM IST

આવકવેરા વિભાગ (ઈન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ)એ કરદાતાઓને મોટી રાહત આપતા નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કરવાની તારીખ લંબાવી દીધી છે. હવે કરદાતાઓ 30 નવેમ્બર 2020 સુધી ITR ફાઈલ કરી શકશે. કોરોનાના કારણે લોકોને પડી રહેલી મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાહત આપવામાં આવી છે.

Understanding & keeping in mind the times that we are in, we have further extended deadlines. Now, filing of ITR for FY 2019-20 is extended to 30th Nov, 2020. We do hope this helps you plan things better.#ITDateExtension#FacilitationDuringCovid#WeCare#IndiaFightsCoronapic.twitter.com/ZoGBpok3V7