દિવ્ય ભાસ્કર Jul 14, 2020, 01:30 PM IST

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)ના 10મા ધોરણનું પરિણામ જાહેર કરવામાં હજી પણ અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે. જો કે, મીડિયામાં 12માની જેમ જ અચાનક પરિણામ જાહેર કરીને ચોંકાવનારા સમાચાર પર કેન્દ્રીય મંત્રી ડો. રમેશ પોખરિયાલ નિશંક અને CBSEના પ્રવક્તાએ મંગળવારે જણાવ્યું કે, 10મા ધોરણનું પરિણામ 14 જુલાઈએ એટલે કે મંગળવારે આજે જાહેર કરવામાં નહીં આવે. પરિણામ આવતીકાલે, 15 જુલાઈએ જાહેર થવાની સંભાવના છે.

My dear Children, Parents, and Teachers, the results of class X CBSE board examinations will be announced tomorrow. I wish all the students best of luck.👍#StayCalm#StaySafe@cbseindia29