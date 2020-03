કોરોનાને લીધે ઓલા-ઉબરનો નિર્ણય, ‘ઓલા શેર’ અને ‘ઉબર પૂલ’સર્વિસ અસ્થાયી રીતે બંધ કરી

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 21, 2020, 01:31 PM IST

યુટિલિટી ડેસ્ક. કોરોના વાઈરસની અસર દરેક સેક્ટરમાં જોવા મળી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં ટેક્સી સર્વિસ ‘ઓલા’ અને ‘ઉબર’એ મોટો નિર્ણય લીધો છે. હવે ઓલા અને ઉબર બંને કંપનીઓએ પોતપોતાની રાઈડ શેરિંગ સર્વિસ હાલના તબક્કે બંધ કરી દીધી છે. યાને કે બંને કંપનીઓએ પોતાની ‘ઓલા શેર’ અને ‘ઉબર પૂલ’ને અસ્થાયી રીતે બંધ કરી દીધી છે. આમેય છેલ્લા ઘણા દિવસથી બંને કંપનીઓનાં બુકિંગમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો આવ્યો છે.



ઓલાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, ‘કોરોના વાઈરસને ફેલાતો અટકાવવાની કોશિશ અંતર્ગત કંપની ‘ઓલા શેર’ સુવિધા આગામી સૂચના સુધી અસ્થાયી રીતે બંધ કરી રહી છે’. કંપનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેની માઇક્રો, મિની, પ્રાઈમ, રેન્ટલ અને આઉટ સ્ટેશન સુવિધા ચાલુ રહેશે. તેવી જ રીતે ઉબર તરફથી નિવેદનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, ‘કોરોના વાઈરસને અટકાવવા માટે અમે પ્રતિબદ્ધ છીએ. એટલા માટે જે શહેરોમાં અમે સેવા આપી રહ્યા છીએ, તે શહેરોમાં ઉબર પૂલની સર્વિસ સ્થગિત રહેશે.’

In our efforts to ensure the well-being of our customers & driver partners during these challenging times,we’ve decided to suspend Ola Share until further notice. Our support teams are available 24/7 for any assistance. Read More Here :https://t.co/70wrLMAkz2