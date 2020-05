દિવ્ય ભાસ્કર May 18, 2020, 02:28 PM IST

લોકડાઉનને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવેલી CBSEના 10મા અને 12મા ધોરણના બાકીના વિષયોની પરીક્ષાનું ટાઇમ ટેબલ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન વિકાસ પ્રધાન રમેશ પોખરીયાલ નિશંકે ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે. બોર્ડે પહેલેથી જ જણાવ્યું હતું કે, હવે વધેલા બાકીના 83 વિષયોની નહીં પરંતુ ફક્ત 29 વિષયોની પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાને એક ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે, તમારી સાથે #CBSE 10મા ધોરણની બાકીની પરીક્ષાઓની ડેટ જાહેર કરી રહ્યો છું. આ પરીક્ષાઓ માત્ર ઉત્તર પૂર્વ દિલ્હીના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ હશે. હું તમને આગામી પરીક્ષાઓ માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું.

प्रिय विद्याथिर्यों,

आप सभी से #CBSE की 10वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट साझा कर रहा हूँ। ये परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए होंगी।

मैं आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

All the best 👍#StaySafe #StudyWell pic.twitter.com/iEtJ9vgWXX