દિવ્ય ભાસ્કર Aug 16, 2020, 03:24 PM IST

સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન ટેક્નોલોજી (CIET)એ પોતાની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ciet.nic.in અને ઈ-પાઠશાળા મોબાઈલ એપ પર NCERTની ઓડિયોબુક લોન્ચ કરી છે. આ ઓડિયોબુક પ્રાથમિક ધોરણથી 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે, જેને તેઓ ઓનલાઈન એક્સેસ કરી શકે છે. આ ઓડિયોબુક સ્પેશિયલ નીડવાળા બાળકો માટે ઉપયોગી સાબિત થશે.

MHRDએ જાણકારી આપી

આ અંગે MHRDએ પોતાના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પર લખ્યું “NCERTના પાઠયપુસ્તકો હવે ઓડિય ફોર્મમાં પણ ઉપલબ્ધ છે! આ સુવિધા દિવ્યાંગ અને ચિલ્ડ્રન વિધ સ્પેશિયલ નીડ માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ આ ઓડિયોબુકને ગૂગલની મદદ દ્વારા પણ એક્સેસ કરી શકે છે.

📢#NCERT textbooks are NOW available in audio form!

This facility will be very useful for DIVYANG/Children With Special Needs (#CwSN) & is more relevant given the unprecedented #covidcrisis. #DigitalEducation

Access the audiobooks here: https://t.co/MDRHqQ89eb@ncert @ciet_ncert pic.twitter.com/UnuXDpKDY7