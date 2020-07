દિવ્ય ભાસ્કર Jul 02, 2020, 05:01 PM IST

એરલાઈન્સ કંપની ઈન્ડિગો (IndiGo)એ ગુરુવારે ડોક્ટર્સ અને નર્સોને આ વર્ષના અંત સુધી હવાઈ મુસાફરીના ભાડામાં 25 ટકા છૂટ આપવાની જાહેરાત કરી છે. એરલાઈન્સનો આ નિર્ણય કોરોનાવાઈરસની સામે દિવસ-રાત જંગ લડી રહેલા ડોક્ટરો અને નર્સોના સન્માનમાં લેવામાં આવ્યો છે. 1 જુલાઈના રોજ નેશનલ ડોક્ટર્સ ડે નિમિતે કંપનીએ આ છૂટની જાહેરાત કરી છે.

Doctors and nurses everywhere, we’ve got you a sweet #toughcookie discount - up to 25%* off when you book through our website. *T&Cs apply. Click to know more https://t.co/iXL73zH1Lb#LetsIndiGo#NationalDoctorsDaypic.twitter.com/xs6mx5MyzM