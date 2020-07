દિવ્ય ભાસ્કર Jul 16, 2020, 01:22 PM IST

IIT દિલ્હીએ દુનિયાની સૌથી દુનિયાની સૌથી સસ્તી કોરોના કિટ તૈયાર કરી છે. આ કિટને ‘કોરોશ્યોર’ નામ આપ્યું છે. IIT દિલ્હીએ દિલ્હીની ફર્મ ન્યૂટેક મેડિકલ ડિવાઈસ સાથે મળીને કિટ બનાવી છે. કોરોશ્યોરને HRD મિનિસ્ટર રમેશ પોખરિયાલ અને રાજ્યમંત્રી સંજય ઘોત્રેએ બુધવારે લોન્ચ કરી.

Union Human Resource Development Minister, Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank’ e-launched the World’s most affordable RT-PCR based COVID-19 diagnostic kit developed by IIT Delhi through video conferencing. MoS for HRD Shri Sanjay Dhotre was also present on the occasion. pic.twitter.com/OIvWad21oD