Gujarati News

Utility

Here Are Simple Tips To Remove Makeup With Home Remedies, Skin Will Also Be Glowing

કામના સમાચાર: ઘરગથ્થુ ઉપચારથી મેકઅપને દૂર કરવાની આ રહી સરળ ટિપ્સ, સ્કિન પણ રહેશે ચમકદાર

નવરાત્રિ તો પૂરી થઈ ગઈ છે અને સારાં-સારાં કપડાં પહેરીને મેકઅપ કરીને તમે ગરબા રમવા ગયા હશો, ક્યારેક આળસ તો ક્યારેક થાક અને ક્યારેક ઉતાવળને કારણે ચહેરા પરથી મેકઅપ દૂર નથી કરી શકતા. શું તમને ખબર છે કે મેકઅપથી સ્કિનને નુકસાન થાય છે. તો થોડા સમયમાં જ દિવાળી આવશે, બાદમાં લગ્નની સીઝન શરૂ થવા જઈ રહી છે અને શિયાળો પણ શરૂ થશે. ત્યારે આજે કામના સમાચારમાં અમે તમને જણાવીશું કે સ્કિનનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું, જેનાથી મેકઅપ કરવાથી નુકસાન ન થાય.

આજનાં અમારાં એક્સપર્ટ છે ડો. નીલમ ગુલાટી, કોસ્મેટોલોજી એચઓડી, ઉજાલા સાઈગનમ રેન્બો હોસ્પિટલ, આગરા અને બ્યૂટી એક્સપર્ટ શહનાઝ હુસૈન

ગ્રાફિક્સથી સમજીએ કે મેકઅપ કરવાથી તમારી સ્કિનને શું નુકસાન થાય છે...

સવાલ : જ્યારે પણ હું મેકઅપ કરું છું ત્યારે મને એલર્જી થાય છે, આ પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે?

જવાબ : દરરોજ મેકઅપ કરવાથી પેરાબેન્સ જેવા હાનિકારક કેમિકલ ત્વચામાં પ્રવેશ કરે છે. જો મેકઅપ લાંબા સમય સુધી ત્વચા પર રહે છે, તો એનાથી એલર્જી થઇ શકે છે. સ્કિન પ્રમાણે મેકઅપ ન હોય તોપણ સ્કિનનો પીએચ ડિસ્ટર્બ થાય છે. જો તમારી ત્વચા શુષ્ક હોય તો પાઉડર ફોર્મમાં ફાઉન્ડેશન લગાવવાથી પણ ફોલ્લીઓ અને ખંજવાળ આવે છે.

સવાલ : કોણે બિલકુલ મેકઅપ ન કરવો જોઈએ?

જવાબ : અમેરિકન એકેડમી ઓફ ડર્મેટોલોજી એસોસિયેશનના જણાવ્યા અનુસાર, જે લોકોને ખીલની સમસ્યા છે તે લોકોએ ઓછામાં ઓછા મેકઅપનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આ સિવાય જે લોકોને સૂર્યપ્રકાશની એલર્જી હોય તેમણે પણ ઓછો મેકઅપ કરવો જોઈએ. જો ત્વચા પર ફોલ્લીઓ, ખરજવું અથવા કોઈપણ પ્રકારની સર્જરી કરવામાં આવી હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ બાદ જ ક્રીમ લગાવવું જોઈએ.

સવાલ : જો મેકઅપ કરવામાં ન આવે તો સ્કિન કેવી રીતે ગ્લો કરશે?

જવાબ : સ્કિન મેકઅપથી નહીં, પરંતુ તમારા યોગ્ય ડાયટને કારણે ચમકે છે, આ સાથે જ પોઝિટિવ વિચારથી પણ સ્કિન ગ્લો થાય છે. તેમ છતાં અમે તમને કેટલાક ઘરેલું ઉપચાર જણાવી રહ્યા છીએ, જેને અજમાવીને તમે ત્વચા પર ચમક લાવી શકો છો.

No Makeup Look પણ ટ્રેંડમાં છે

આજકાલ No Makeup Look ખૂબ જ ટ્રેન્ડમાં છે, તેથી ઘરગથ્થુ ઉપાયથી સ્કિન હેકધી રહેશે. રોજેરોજ મેકઅપ કરો છો તો મિનિમમ મેકઅપ કરી શકાય છે.

No Makeup Look માટે આ રહી ટિપ્સ

ત્વચાને તૈયાર કર્યા પછી તમારા પિગમેન્ટવાળા વિસ્તારમાં હળવા કન્સિલર લગાવો.

તમારી મનપસંદ લિપસ્ટિક લગાવો.

ન્યૂડ આઈ મેકઅપ પણ કરી શકાય છે.

જો કોઈ એલર્જી અથવા રિએક્શન હોય તો તરત જ હટાવી લો.

સવાલ : ત્વચાને બરાબર રાખવા માટે ડાયટ જરૂરી છે?

જવાબ : સ્કિન આપણા શરીરનું સૌથી મોટું ઓર્ગન છે. એને સ્વસ્થ રાખવા માટે મેકઅપથી વધારે ડાયટ અને ન્યૂટ્રિશનની જરૂર હોય છે.

સફરજન, આમળાં, અખરોટ અને મોસંબી જેવા વિટામિન A અને વિટામિન Cથી ભરપૂર ડાયટને અપનાવો.

જમ્યા પછી દહીં ખાઓ. વધુમાં વધુ પ્રોટીનનું સેવન કરો.

જો તમારી ત્વચા તૈલી હોય તો ફાસ્ટ ફૂડ ઓછું ખાઓ.

જો તમને ત્વચા પર વારંવાર ફોલ્લીઓ થતી હોય તો ઠંડા પીણાં ન પીવાં જોઈએ. મીઠી વસ્તુઓ ખાવાનું ઓછું કરો.

જો તમારી ત્વચા ડ્રાય છે, તો તમારી જાતને હાઇડ્રેટેડ રાખો. ત્વચાને મોઇશ્ચરાઇઝ કરતા રહો. દૂધ, ઘી જેવી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ પણ લો.

બંગાળમાં માતાની વિદાય વખતે સિંદૂર લગાડવાનો રિવાજ છે. હવે તમે જાણો છો કે સિંદૂર લગાવ્યા પછી શું કરવું જોઈએ?

ક્લીન્ઝિંગ મિલ્કનો ઉપયોગ કરો, જેથી ત્વચા પરથી રંગ સરળતાથી ઊતરી જાય.

ચહેરા અને શરીરના રંગને સાફ કર્યા પછી, મોઇશ્ચરાઇઝર જરૂર લગાવો.

હોમમેડ પેક લગાવો, જેનાથી ત્વચાનું pH લેવલ અને તેજ પાછું લાવી શકાય છે.

ઓર્ગેનિક રંગોથી હોળી રમવાનો પ્રયાસ કરો. રાસાયણિક રંગો ટાળો.

સંદર્ભ : ડૉ. નીલમ ગુલાટી, કોસ્મેટોલોજીના એચઓડી, ઉજાલા સિગ્નસ રેઈનબો હોસ્પિટલ, આગ્રા