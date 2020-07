દિવ્ય ભાસ્કર Jul 22, 2020, 11:56 AM IST

કેન્દ્ર સરકારે કોરોનાના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને IT કંપનીઓ અને બિઝનેસ સર્વિસ આઉટસોર્સિંગ (BPO) સહિત અધર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ (OSP) માટે વર્ક ફ્રોમ હોમની સમયમર્યાદા 31 ડિસેમ્બર સુધી વધારી દીધી છે. સરકારે આ અંગે મંગળવારે નિર્દેશ જાહેર કર્યા છે. ઘરેથી કામ કરવાનો સમયગાળો 31 જુલાઈએ પૂરો થઈ રહ્યો હતો.

DoT has further extended the relaxations in the Terms and Conditions for Other Service Providers (OSPs) upto 31st December 2020 to facilitate work from home in view of the on going concern due to #COVID19.