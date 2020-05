દિવ્ય ભાસ્કર May 31, 2020, 09:12 PM IST

દેશમાં કોરોના સંક્રમણના વધતા કેસોની વચ્ચે ફરીથી ટ્રેનો પાટા પર દોડવાની તૈયારીમાં છે. સોમવારે 1 જૂનથી શ્રમિક ટ્રેનો અને થોડા દિવસ પહેલા શરૂ કરવામાં આવેલ સ્પેશિયલ ટ્રેનો ઉપરાંત 200 નવી ટ્રેન દોડાવવામાં આવશે. આ ટ્રેનો માટે 21 મેથી બુકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તમામ ટ્રેનોમાં બુકિંગ ફૂલ થઈ ગયું છે. લાબું વેઈટિંગ લિસ્ટ પણ છે.

આ દરમિયાન રેલવેએ ટિકિટ બુકિંગની નવી માર્ગદર્શિકા પણ જાહેર કરી દીધી છે. હવે ચાર મહિના એટલે કે 120 દિવસ પહેલા એડવાન્સ બુકિંગ કરાવી શકાશે. લોકડાઉનમાં આ સમયગાળો ઓછો કરીને 30 દિવસનો કરવામાં આવ્યો હતો. તે ઉપરાંત તત્કાલ ક્વોટાની ટિકિટ પણ હવે મળશે. આ સુવિધા રવિવાર સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ કરવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત પાર્સલ અને લગેજ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે બુકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

