દિવ્ય ભાસ્કર Jul 12, 2020, 12:50 PM IST

દેશમાં કોરોના વાઈરસનો આંકડો 8 લાખને પાર પહોંચી છે. કોરોનાવાઈરસની રસી અને દવા શોધવાના પ્રયાસો વચ્ચે વાઈરસ સામે પહોંચી વળવા માટે અનેક ઈનોવેશન સામે આવી રહ્યા છે. IIT દિલ્હી સાથે સંકળાયેલા ચક્ર ઈનોવેશન સ્ટાર્ટ અપે N-95 માસ્ક ડિકન્ટેમિનેટ (બેક્ટેરિયા અને વાઈરસને નિષ્ક્રિય કરવાની પ્રક્રિયા) કરતું ડિવાઈસ ‘ચક્ર DeCoV’ બનાવ્યું છે. આ ડિવાઈસની મદદથી N-95 માસ્કને 10 વાર ડિકન્ટેમિનેટ કરી તેનો પુન:ઉપયોગ કરી શકાય છે. IIT દિલ્હીએ ટ્વીટ કરી આ ડિવાઈસ વિશે માહિતી આપી છે.

#IITDelhi incubated startup Chakr Innovation launches 'Chakr DeCoV' to decontaminate N95 masks.



Shri @AshwiniKChoubey, hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare, launched the decontamination device through video conference.



