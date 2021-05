Gujarati News

Will Soon Send Two factor Authentication Code To Instagram Users Via WhatsApp, Company Begins Testing

ન્યૂ ફીચર: હવે ટૂંક સમયમાં ઈન્સ્ટાગ્રામ યુઝર્સને વ્હોટ્સએપ દ્વારા ટુ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન કોડ સેન્ડ કરશે, કંપનીએ ટેસ્ટિંગ શરૂ કર્યું

26 મિનિટ પહેલા



અત્યાર સુધી યુઝરને SMSનાં માધ્યમથી ટુ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન કોડ મળતો હતો

હવે યુઝર આ કોડ વ્હોટ્સએપ પર પણ મેળવી શકશે

આ ફીચર માટે યુઝરે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેનો મોબાઈલ નંબર સબમિટ કરવાનો રહેશે

ઈન્સ્ટાગ્રામ નવાં સિક્યોરિટી ફીચર પર કામ કરી રહી છે. આ ફીચર યુઝર્સને 2FA (ટુ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન) કોડ વ્હોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા આપશે. હાલ આ ફીચર ઈન્સ્ટાગ્રામમાં ઉપબલ્ધ જ છે. પરંતુ કંપની વ્હોટ્સઅપ થ્રુ યુઝરને નવો ઓપ્શન આપવા જઈ રહી છે.

ટેક ટિપ્સ્ટર એલેસાન્ડ્રોએ ટ્વીટર કરી આ અપકમિંગ ફીચરનો સ્ક્રીન શૉટ શેર કર્યો છે. તેમાં જોઈ શકાય છે કે એપમાં ટુગલ ઓપ્શન અવેલેબલ છે. જે સિક્યોરિટી કોડ વ્હોટ્સએપ થ્રુ અનેબલ કરે છે. આ નવાં સિક્યોરિટી ફીચરમાં યુઝર વ્હોટ્સએપ અકાઉન્ટ સાથે SMS દ્વારા પણ વેરિફિકેશન રિસીવ કરવાનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકશે. લીક રિપોર્ટ પ્રમાણે આ ફીચર હાલ ટેસ્ટિંગ ફેઝમાં છે. ટૂંક સમયમાં કંપની તેને ગ્લોબલી લોન્ચ કરી શકે છે.

આ ફીચર ઓન કરવા માટે ઈન્સ્ટાગ્રામમાં યુઝરે પોતાનો મોબાઈલ નંબર સબમિટ કરવાનો રહેશે. જોકે આ ફીચર માટે કંપની ફોનની અન્ય માહિતી સ્ટોર કરશે નહિ. ફીચર ઓન કરવા પર યુઝરને કંઈક આ પ્રકારે મેસેજ જોવા મળશે: "Before we can confirm your WhatsApp account, let's add your phone number. WhatsApp will not store any of your information."

ટુ ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન

આ એક પ્રકારની સિક્યોરિટી સિસ્ટમ છે. તેમાં કોઈ વસ્તુના એક્સેસ માટે 2 અલગ આઈડેન્ટિફિકેશન આપવાના રહે છે. આ ઓથેન્ટિફિકેશન ડબલ લેયર સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે.

ઈન્સ્ટાગ્રામમાં આ રીતે 2FA ઓન કરો