WhatsApp Working On Letting Users Hide Last Seen Status From Specific People, Know All About It

ન્યૂ અપડેટ: હવે તમે તમારા ફેવરિટ યુઝરને જ વ્હોટ્સએપ લાસ્ટ સીન સ્ટેટસ જણાવી શકશો, કમ્યુનિટી ફીચરથી ગ્રુપ એડમિનને પાવર મળશે

37 મિનિટ પહેલા



લાસ્ટ સીન અને પ્રોફાઈલ ફોટો માટે આ નવી અપડેટ મળશે

બીટા યુઝર પર ટેસ્ટિંગ સફળ રહ્યા બાદ ગ્લોબલી રોલઆઉટ થશે

મલ્ટિપલ ફીચર સપોર્ટ બાદ વ્હોટ્સએપ નવું ફીચર લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. નવાં ફીચરમાં લાસ્ટ સીનમાં યુઝરને ચોથો ઓપ્શન મળશે. હવે યુઝર સિલેક્ટેડ લોકોથી પોતાનું લાસ્ટ સીન છુપાવી શકશે.

વ્હોટ્સએપ ફીચર ટ્રેક કરતી વેબસાઈટ wabetainfoના રિપોર્ટ પ્રમાણે વ્હોટ્સએપના બીટા વર્ઝનમાં આ નવું ફીચર એક્ટિવ થયું છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે વ્હોટ્સએપ ઘણા મહિનાઓથી આ ફીચરનું ટેસ્ટિંગ કરી રહી હતી. હવે તે બીટા યુઝર્સ માટે લાઈવ થયું છે.

ટૂંક સમયમાં બીટા ટેસ્ટિંગ પૂરું થયા બાદ કંપની તેને ગ્લોબલી લોન્ચ કરશે. અત્યાર સુધી વ્હોટ્સએપ યુઝરને લાસ્ટ સીન, પ્રોફાઈલ ફોટો અને અબાઉટમાં 'Nobody', 'Everyone'અને 'My Contacts' ઓપ્શન મળતો હતો. હવે નવાં ઓપ્શનમાં 'My Contacts Except'ની પણ સુવિધા મળશે. અર્થાત યુઝર સિલેક્ટેડ લોકોને લાસ્ટ સીનમાંથી હાઈડ કરી શકે છે.

કમ્યુનિટી ફીચર ઓન ધ વે

વ્હોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડમિનને એક્સ્ટ્રા પાવર આપવા જઈ રહી છે. આ ફંક્શનનું નામ Community છે. Community ફીચરથી ગ્રુપ એડમિન્સ ગ્રુપની અંદર પણ ગ્રુપ બનાવી શકે છે. આ નવું ફીચર 2.21.21.6 બીટા વર્ઝનમાં જોવા મળ્યું છે. વ્હોટ્સએપના ફીચર ટ્રેક કરતી વેબસાઈટ wabetainfoએ અપકમિંગ ફીચરનો સ્ક્રીન શૉટ શેર કર્યો છે.

Community સાથે કંપની 'Delete for Everyone' ફીચરમાં પણ ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે. હાલ વ્હોટ્સએપમાં 4,096 સેકન્ડ્સ પહેલાનાં મેસેજ ડિલીટ કરવાનો ઓપ્શન મળે છે. જોકે આ ટાઈમ લિમિટ પહેલાં 7 મિનિટની હતી. આ ફીચર ગ્રુપ અને પર્સનલ ચેટમાં કામ કરે છે. જોકે બ્રોડકાસ્ટ ગ્રુપમાં આ ફીચર સપોર્ટ કરતું નથી. રિપોર્ટ પ્રમાણે કંપની 'Delete for Everyone'ની ટાઈમ લિમિટ વધારવા જઈ રહી છે. હવે કલાકો જૂના મેસેજ પણ યુઝર્સ ડિલીટ કરી શકશે.

મલ્ટિપલ ડિવાઈસ સપોર્ટ

આ ફીચરની મદદથી તમે વ્હોટ્સએપ અકાઉન્ટ તમારા સ્માર્ટફોન સાથે લેપટોપ, ટેબ્લેટ સહિત અન્ય ડિવાઈસ પર એક જ સમયે એક્સેસ કરી શકશો. આટલું જ નહિ આ અકાઉન્ટમાં લોગઈન કર્યા બાદ ઈન્ટરનેટની જરૂર નહિ રહે. નવું ફીચર એન્ડ્રોઈડ અને iOS બંને માટે રોલઆઉટ થયું છે.

ઈન્ટરનેટ વગર વ્હોટ્સએપની મજા

પહેલાં web.whatsapp.com પર ડેસ્કટોપથી લોગઈન કર્યા બાદ ડિવાઈસમાં ઈન્ટરનેટ હોય તે જરૂરી હતું. જોકે હવે પ્રાઈમરી ડિવાઈસ વગર અન્ય ડિવાઈસ પર અકાઉન્ટ એક્સેસ કરી શકાશે. વેબ યુઝર્સ સ્માર્ટફોનમાં ઈન્ટરનેટ કનેક્શન ન હોય તો પણ મેસેજ સેન્ડ અને રિસીવ કરી શકશે. જોકે તેના માટે યુઝરે બીટા પ્રોગ્રામમાં સામેલ થવું પડશે.