WhatsApp Launches 'Papa Mere Papa' Sticker Pack Globally, Available For Both Android And IOS Users

ફાધર્સ ડે સ્પેશ્યિલ: વ્હોટ્સએપે 'પાપા મેરે પાપા' સ્ટિકર પેક ગ્લોબલી લોન્ચ કર્યું, એન્ડ્રોઈડ અને iOS બંને યુઝર્સ માટે અવેલેબલ

એક કલાક પહેલા



વ્હોટ્સએપ વિવિધ તહેવાર અને અવનવાં ડેઝ સેલિબ્રેટ કરવા માટે નવાં નવાં સ્ટિકર પેક લોન્ચ કરતું રહે છે. 20 જૂને ફાધર્સ ડે સેલિબ્રેટ કરવા માટે કંપનીએ 'પાપા મેરે પાપા' સ્ટિકર પેક લોન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ થોડા દિવસ પહેલાં જ લવ એન્ડ પ્રાઈડ સ્ટિકર પેક એન્ડ્રોઈડ અને iOS માટે લોન્ચ કર્યું હતું.

વ્હોટ્સએપનાં ફીચર ટ્રેક કરતી વેબસાઈટ WABetaInfoએ આ પેક વિશે માહિતી આપી છે. તેના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ નવું એનિમેટેડ સ્ટિકર પેક પહેલાં ભારત અને ઈન્ડોનેશિયાના યુઝર્સ માટે લોન્ચ થયું હતું. હવે તે ગ્લોબલ યુઝર્સ માટે અવેલેબલ છે.

'પાપા મેરા પાપા' સ્ટિકર પેક હવે ગ્લોબલી રિલીઝ થયું છે. તેનો એક્સેસ એન્ડ્રોઈડ અને iOS બંને યુઝર્સને મળશે. આ પેક સાજિદ શૈખે ક્રિએટ કર્યું છે. તેનું ડિસ્ક્રિપ્શન આ પ્રમાણે છે- “Reminding sons and fathers that they're loved by helping them say the things that seem hard to say”

'પાપા મેરે પાપા' સ્ટિકર પેક આ રીતે ડાઉનલોડ કરો

વ્હોટ્સએપ ઓપન કરી કોઈ ચેટ ઓપન કરો.

હવે સ્ટિકર આઈકોન પર ટેપ કરો.

આમ કરવા પર સેવ અને ડાઉનલોડેડ સ્ટિકર પેક જોવાં મળશે.

હવે સ્ટિકર વિન્ડોમાં ટોપ રાઈટ પર રહેલાં '+' આઈકોન પર ટેપ કરો.

તેના પર ટેપ કરવાથી વ્હોટ્સએપમાં નવાં ઉમેરાયેલાં સ્ટિકર પેક જોવા મળશે. તેમાંથી પાપા મેરે પાપા સ્ટિકર પેક ડાઉનલોડ કરો.

આ રીતે સ્ટિકર સેન્ડ કરો

વ્હોટ્સએપ ઓપન કરી તમે જેને સ્ટિકર સેન્ડ કરવા માગતા હો તેની ચેટ વિન્ડો ઓપન કરો.

ટાઈપિંગ સ્પેસ પાસે આપેલી સ્માઈલી પર ટેપ કરો.

અહીં નીચે સ્માઈલી સાથે GIF અને સ્ટિકરનો લોગો જોવા મળશે.

સ્ટિકરના લોગો પર ટેપ કરી એપમાં ઈન્સ્ટોલ્ડ સ્ટિકરને સિલેક્ટ કરો.

સ્ટિકર પર ટેપ કરવાથી તે સેન્ડ થઈ જશે.

વ્હોટ્સએપ પર તમારાં નામ અને ફોટોવાળું સ્ટિકર બનાવવા માટે તમે સ્માર્ટફોનમાં Background Eraser અને Personal stickers for WhatsApp નામની 2 એપ્સની મદદ લઈ શકો છો. એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ તેને પ્લે સ્ટોર પરથી ફ્રીમાં ઈન્સ્ટોલ કરી શકે છે.

1. Background Eraser

આ એપની મદદથી તમે કોઈ ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડ હટાવી શકો છો. એપમાં ફોટો ક્રોપ અને ઈરેઝનો ઓપ્શન મળે છે. બેકગ્રાઉન્ડને ઓટો, મેન્યુઅલ, મેજિક અને રિપેટ ટૂલની મદદથી ઈરેઝ કરી શકાય છે. ફોટો ઈરેઝ કર્યા બાદ તેને સેવ કરી લો. જો તમે આ એપથી ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડ ઈરેઝ નથી કરી શકતા તો ફોટોશોપ અને અન્ય સોફ્ટવેરની મદદથી કમ્પ્યૂટર પર તેને એડિટ કરો. ત્યારબાદ તેને png ફોર્મેટમાં સેવ કરી લો. આ રીતે તમે મિનિમમ 3 સ્ટિકર તૈયાર કરી શકો છો. આ ફોટો જ સ્ટિકરનું કામ કરશે.

2. Personal stickers for WhatsApp

આ એપ ઈન્સ્ટોલ કરો તેમાં તમને png ફોર્મેટમાં સેવ કરેલા તમામ ફોટોઝ જોવા મળશે. અગાઉ સેવ કરેલો ફોટો તમને અહીં જોવા મળશે. આ ફોટોની સામે add પર ટેપ કરો ત્યારબાદ ઓપન થતી મિની વિન્ડો પર ફરી એક વાર add પર ટેપ કરો. આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાથી તમારું વ્હોટ્સએપ સ્ટિકર તૈયાર થઈ જશે.