કન્ફર્મ: પોકોનો નવો 5G ફોન X4 પ્રો 10 એપ્રિલે લોન્ચ થશે, 108MP કેમેરા અને 8GB રેમથી સજ્જ આ ફોન 3 કલર ઓપ્શનમાં ખરીદી શકાશે

શાઓમીની સબબ્રાંડ પોકો આવતા મહિને ઇન્ડિયન માર્કેટમાં તેનો નવો સ્માર્ટફોન પોકો X4 Pro 5G લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. તાજેતરમાં રિલીઝ કરાયેલા એક ટીઝરમાં કંપનીએ રોમન લેટરમાં તેની લોન્ચિંગ ડેટ 10 એપ્રિલ જાહેર કરી છે. આ ફોનને ફેબ્રુઆરીમાં સમાપ્ત થયેલી મોબાઇલ વર્લ્ડ કોંગ્રેસ (MWC) 2022 ઇવેન્ટ દરમિયાન ગ્લોબલ લેવલ પર લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. ફોનના ગ્લોબલ વેરિઅન્ટમાં 64MP પ્રાઈમરી સેન્સર સાથે ક્વાલકોમ સ્નેપડ્રેગન 695 પ્રોસેસર અને 8GB રેમ મળશે.

પોકોએ ફોનના લોન્ચિંગ સંબંધિત એક ટ્વીટમાં લખ્યું, 'The X has a date! Let's know if you're able to find it.' એટલે કે, લોન્ચિંગ ડેટ X છે. રોમન લેટરમાં Xનો અર્થ 10 થાય છે. આ ઉપરાંત, તેમાં જે ફોટો શેર કરવામાં આવ્યો છે તેમાં IVનો ઉલ્લેખ છે. IV એટલે 4. આ જોઈને એવું માનવામાં આવે છે કે તેની લોન્ચિંગ ડેટ 10 એપ્રિલ હશે.

એક્સપેક્ટેડ કિંમત

આ સ્માર્ટફોનના ગ્લોબલ મોડેલની કિંમત 6GB રેમ અને 128GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ માટે 229 યુરો (લગભગ રૂ. 19,200) છે. તેમજ, 8GB રેમ અને 256GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટની કિંમત 349 યુરો (લગભગ 29,300 રૂપિયા) છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતમાં લોન્ચ થનારા મોડેલના વેરિઅન્ટની કિંમત પણ આની આસપાસ હોઈ શકે છે. આ સ્માર્ટફોન લેસર બ્લેક, લેસર બ્લુ અને પોકો યલો કલર ઓપ્શનમાં આવી શકે છે.

ફોનના ગ્લોબલ વેરિઅન્ટમાં 108MPનો પ્રાઇમરી કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે

સ્પેસિફિકેશન્સ