દિવ્ય ભાસ્કર Jul 23, 2020, 05:31 PM IST

QR કોડ સપોર્ટ, એનિમેટેડ સ્ટીકર્સ સહિતના ફીચર લોન્ચ કર્યા બાદ હવે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ વ્હોટ્સએપ તેનું એક નવું ફીચર લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. ટૂંક સમયમાં વ્હોટ્સએપમાં મલ્ટિપલ ડિવાઈસ લોગ ઈન ફીચર ‘લિંક્ડ ડિવાઈસ’ જોવા મળી શકે છે. વ્હોટ્સએપન સમાચારોને ટ્રેક કરતી WABetaInfo વેબસાઈટના એક રિપોર્ટમાં આ વાત સામે આવી છે.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.196.8: what's new?



New hidden tracks for the feature that allows to use the same WhatsApp account on multiple devices, and the advanced search mode!https://t.co/3Fo8w8EFxW



NOTE: These features will be available in future.