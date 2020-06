દિવ્ય ભાસ્કર Jun 13, 2020, 02:35 PM IST

અમેરિકન મલ્ટિનેશનલ ટેક કંપની મોટોરોલા ભારતમાં લોકડાઉન પિરિયડમાં એક્ટિવ જોવા મળી રહી છે. એજ પ્લસ સિરીઝ અને g8 પાવર લાઈટ સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યા બાદ હવે કંપની તેના અપકમિંગ ફોનનાં લોન્ચિંગની તૈયારીમાં છે. પોપઅપ સેલ્ફી કેમેરાવાળો ‘મોટોરોલા વન ફ્યુઝન પ્લસ’ સ્માર્ટફોન ભારતમાં 16 જૂને લોન્ચ થશે. ઈ કોમર્સ વેબસાઈટ ફ્લિપકાર્ટ પર તેનું ટીઝર પેજ રિલી કર્યું છે. આ સિવાય ટ્વિટર પર પણ તેનું વીડિયો ટીઝર રિલીઝ થયો છે.

Are you ready for #TheUltimateOne? Stay tuned! pic.twitter.com/ctBqyHd5Eh