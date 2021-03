Gujarati News

Micromax's New Budget Smartphone Will Be Launched On March 19, Find Out The Price And Specifications Of The Phone

કન્ફર્મ: 19 માર્ચે માઈક્રોમેક્સનો નવો બજેટ સ્માર્ટફોન લોન્ચ થશે, જાણો ફોનની કિંમત અને સ્પેસિફિકેશન્સ

માઈક્રોમેક્સ 19 માર્ચે ભારતમાં તેનો નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. સ્વદેશી બ્રાન્ડ in સિરીઝનો વધુ એક સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરશે. આ ફોન in 1 નામથી લોન્ચ થઈ શકે છે. ગત વર્ષે ભારત અને ચીનના સેનિકો વચ્ચે ગલવાન ઘાટીમાં થયેલી ઝપાઝપી બાદ કંપનીએ અવસરનો લાભ લઈ ભારતમાં કમબેક કરી નવા બજેટ ડિવાઈસ લોન્ચ કર્યા હતા. તેમાં માઈક્રોમેક્સ in 1b અને માઈક્રોમેક્સ in નોટ 1 સામેલ છે.

19 માર્ચે બપોરે 12 વાગ્યે માઈક્રોમેક્સ in 1 લોન્ચ કરવામાં આવશે. વર્ચ્યુઅલ લોન્ચિંગ ઈવેન્ટ માઈક્રોમેક્સની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર લાઈવ જોઈ શકાશે. જોકે કંપનીએ અપકમિંગ ડિવાઈસના સ્પેસિફિકેશન્સ અને કિંમત વિશે કોઈ માહિતી આપી નથી.

માઈક્રોમેક્સના અપકમિંગ ફોનની ખાસિયતો

ભારતીય સ્માર્ટફોન મેકર માઈક્રોમેક્સ પોતાની નવી in સિરીઝના in 1bને 6999 રૂપિયા અને નોટ 1ને 10,999 રૂપિયાની શરૂઆતની કિંમત સાથે લોન્ચ કર્યો હતો. અપકમિંગ માઈક્રોમેક્સ in 1 પણ બજેટ સેગમેન્ટમાં લોન્ચ કરશે. તેની કિંમત 12,000 રૂપિયાથી ઓછી હોઈ શકે છે. જો આ કિંમત સાથે ફોન લોન્ચ થશે તો તેની ટક્કર રેડમી નોટ 10, પોકો M3થી થશે. કંપની પોતાના અપકમિંગ ડિવાઈસને ‘ભારતનો નવો બ્લોકબ્લસ્ટર’ કહી રહી છે.

નામ પરથી કહી શકાય કે માઈક્રોમેક્સ in 1 જૂનાં in 1bનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન હોઈ શકે છે. in 1bમાં 720x1600 પિક્સલનાં રિઝોલ્યુશન સાથે 6.52 ઈંચની સ્ક્રીન મળે છે. તે મીડિયાટેક હીલિયો G35થી સજ્જ છે. તેમાં 2GB રેમ અને 32GB ઈન્ટર્નલ સ્ટોરેજ મળે છે. ફોટોગ્રાફી માટે માઈક્રોમેક્સ in 1bમાં ડ્યુઅલ રિઅર કેમેરા સેટઅપ છે. તેમાં 13MPનો પ્રાઈમરી રિઅર કેમેરા અને 2MPનો સેકન્ડરી કેમેરા મળે છે.