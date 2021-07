Gujarati News

iOS યુઝર્સ આનંદો: હવે વ્હોટ્સએપમાં 'વ્યૂ વન્સ' ફીચર મળશે, ફોટો અને વીડિયો એક વખત જોયા બાદ આપમેળે ગાયબ થઈ જશે

અત્યાર સુધી આ ફીચર એન્ડ્રોઈડ બીટા યુઝર્સ માટે અવેલેબલ હતું

આ ફીચર ડિસઅપિયરિંગ ફીચરનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે

વ્હોટ્સઅપ આઈફોન યુઝર્સ માટે નવું ફીચર લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. તેમાં ચેટમાં મોકલેલા ફોટો અને વીડિયો એક વાર જોયા બાદ ડિલીટ થઈ જશે. આ ફીચર સ્નેપચેટ અને ઈન્સ્ટાગ્રામના ડિસઅપિયરિંગ ફીચર જેવું છે. આ ફીચરનું નામ 'વ્યૂ વન્સ' છે. એન્ડ્રોઈડ બીટા યુઝર્સ માટે જૂન મહિનામાં આ ફીચર રિલીઝ થયું છે. હવે તેને iOS બીટા યુઝર્સ માટે રિલીઝ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ચેટ બારમાં 'વ્યૂ વન્સ' ઓપ્શન મળશે

વ્હોટ્સએપનાં ફીચર્સ ટ્રેક કરતી વેબસાઈટ WABetaInfoના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ ફીચર ટેસ્ટ કરવા માટે કોઈ ફોટો અથવા વીડિયો સેન્ડ કરવાનો રહેશે. ત્યાર બાદ ચેટ બારમાં વ્યૂ વન્સ ફીચર વિઝિબલ થશે.

આ રીતે ઉપયોગ કરો

વ્યૂ વન્સ ફીચરમાં સ્ક્રીન શૉટ બ્લોક કરવામાં આવ્યો નથી. જો રિસીવર તમે મોકલેલા કન્ટેન્ટનો સ્ક્રીન શૉટ લેશે તો તમને કોઈ નોટિફિકેશન મળશે નહિ. તેથી જરૂરી છે કે આ ફીચરનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય. તેમાં સેન્ડરને રિસીવર ક્યારે ફોટોઝ અને વીડિયો ઓપન કરે છે તે જોવા મળશે. બબલ મેસેજમાં ‘Opened’લખેલું જોવા મળશે.

એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સ માટે અવેલેબલ છે આ ફીચર

એન્ડ્રોઈડ યુઝર્સે આ ફીચરનો ઉપયોગ કરવા માટે સૌ પ્રથમ મીડિયા સિલેક્ટ કરી ક્લૉક આઈકોન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. આ ઓપ્શન ”Add a Caption”માં મળશે. ચેટમાં મોકેલેલા ફોટો અથવા વીડિયો રિસીવર ઓપન કરશે તો “This Photo is set to view once। For more privacy, this photo will disappear after you close it” અર્થાત આ ફોટો એક વખત જોવા માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તેને બંધ કર્યા બાદ તે ગાયબ થઈ જશે. આ પ્રકારનો મેસેજ જોવા મળશે.