દિવ્ય ભાસ્કર Jul 03, 2020, 06:44 PM IST

સરકારે 59 ચાઈનીઝ એપ્સને ભારતમાં બેન કરી છે. તેની સાથે જ ટિકટોક સહિતની એપના દેશી વિકલ્પોની ડિમાન્ડ વધી છે. ચાઈનીઝ એપ ટિકટોક બેન થતાં હવે યુઝર્સ સ્વેદશી ટિકટોક કહી શકાય તેવી ‘ચિંગારી’ એપ તરફ વળ્યા છે. થોડા દિવસ અગાઉ પ્લે સ્ટોર પર આ એપના માત્ર 10 લાખ ડાઉનલોડ્સ હતા. ટિકટોક બેન થતાં જ ગણતરીના દિવસોમાં આ આંકડો 1 કરોડને પાર પહોંચ્યો છે.

ચિંગારી એપ વર્ષ 2018માં જ લોન્ચ થઈ ચૂકી છે, પરંતુ અગાઉ ચાઈનીઝ પ્રોડક્ટ્સનો વિરોધ અને હવે ટિકટોક બેન થતાં એપ એકાએક લાઈમલાઈટમાં આવી ગઈ છે. એપના કો ફાઉન્ડર સુમિત ઘોષે ગુરુવારે એપના કેટલાક આંકડાઓ દર્શાવતી એક ટ્વીટ પણ કરી છે. તે મુજબ ગુરુવારે ચિંગારી એપ પર 14.80 કરોડ વીડિયો જોવાયા હતા અને 36 લાખ વીડિયો લાઈક થયા છે. કંપનીએ એક મહિનાની અંદર 10 કરોડ ડાઉનલોડ્સનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે.

148 million videos watched on Chingari platform yesterday, 3.6 million videos liked, managed to get this scale in 22 days. Lets talk about scale/retention/community #chingaripic.twitter.com/u3wzfh7Qrt