Here Is The Whole List, Five Smartphones Will Be Launched This Year

અપકમિંગ સ્માર્ટફોન: આ છે આખી લિસ્ટ, આ વર્ષે લોન્ચ થશે પાંચ ધમાકેદાર સ્માર્ટફોન

2 કલાક પહેલા



વર્ષ 2022ના આજે પાંચ મહિના પૂરા થયા છે. આ પાંચ મહિનામાં એકથી એક જબરદસ્ત સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. જો હજુ સુધી પણ તમને તમારો મનગમતો સ્માર્ટફોન નથી મળ્યો તો આવનારા સમયમાં ઘણાં બધા સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવા જઈ રહ્યા છે. આ યાદીમાં એપલથી લઈને Google, Samsung, Xiaomi Pro, Realme GT Neo3 અને Moto જેવી કંપનીઓના નામ સામેલ છે. આ સ્માર્ટફોનના લિસ્ટમાં બજેટ ફોનથી લઈને પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન સુધી દરેક વસ્તુ સામેલ છે. આ વર્ષના આગામી મહિનાઓ સ્માર્ટફોન શોધનારાઓ માટે અપેક્ષાઓથી ભરેલા હોવા જોઈએ. વાંચો આગામી મહિનાઓમાં ક્યાં-ક્યાં સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવાના છે?

iPhone 14Max અને iPhone 14Pro

એપલ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં પણ પોતાના નવા આઈફોન અને અન્ય પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવા જઇ રહી છે. iPhone 14 સીરીઝ વિશે ઘણી માહિતી લીક થઈ ચૂકી છે. લીક થયેલા અહેવાલો મુજબ iPhone 14પ્રોને નવી ડિસ્પ્લે સાથે લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. આ સાથે જ તેમાં 48 મેગાપિક્સલનું સેન્સર અને ડિઝાઇનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. iPhone 14 Maxની વાત કરીએ તો તે મિની વર્ઝનને રિપ્લેસ કરી શકે છે. મહત્તમ મોડેલને 6.68 ઇંચની ફ્લેક્સિબલ OLED સ્ક્રીન આપી શકાય છે.

Google Pixel 6A

ગૂગલે પોતાની ડેવલપર કોન્ફરન્સમાં Pixel 6A સ્માર્ટફોનની સત્તાવાર માહિતી આપી છે. એવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે, વર્ષના અંત સુધીમાં ભારતમાં પણ આ સ્માર્ટફોન ઉપલબ્ધ થશે. Pixel 6Aનો ઉપયોગ 6,1 ઇંચની FHD+OLED સ્ક્રીનમાં કરી શકાય છે. આ સ્ક્રીન ગોરિલા ગ્લાસ-૩ સાથે મળી શકે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, Titan M2 સિક્યોરિટી ચિપનો ઉપયોગ ગૂગલ ટેન્સર ચિપ સાથે કરી શકાય છે. તેમાં તે જ મોડલ મળશે જે 6 GB રેમ અને 128 GB સ્ટોરેજ સાથે ઉપલબ્ધ થશે.

Samsung Galaxy Z Fold 4

આ ફોન પણ આ વર્ષે લોન્ચ થનારા સ્માર્ટફોનની યાદીમાં સામેલ છે. આશા છે કે, કંપની આ સ્માર્ટફોનને ઓગસ્ટ મહિનામાં લોન્ચ કરશે. આ ફોનને ગેલેક્સી Z ફ્લિપ 3 સ્માર્ટફોન સાથે લોન્ચ કરી શકાય છે. અત્યાર સુધીના અહેવાલો મુજબ આ સ્માર્ટફોન સ્નેપડ્રેગન-8 ઝેન 1 પ્લસ પ્રોસેસરથી સજ્જ હશે.

Nothing Phone 1

પોતાના સ્માર્ટફોન સાથે પહેલીવાર માર્કેટમાં ઉતરેલી Nothing કંપનીએ ફોન લોન્ચિંગ પહેલાં જ માર્કેટમાં ભારે રોમાંચ પેદા કરી દીધો છે. આ સ્માર્ટફોન કંપનીના Nothing OS સાથે કામ કરશે. આ સ્માર્ટફોન સ્નેપડ્રેગન પ્રોસેસર પર કામ કરશે. થોડા જ દિવસોમાં Nothing Phone 1 પોતાનો પહેલો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરશે.

Moto Razr 3

એવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે, આગામી દિવસોમાં મોટોરોલા પોતાનો થર્ડ જનરેશન મોટો રેઝર સ્માર્ટફોન લોન્ચ કરશે. રિપોર્ટ્સ મુજબ, તેમાં ફુલ HD+ ડિસ્પ્લે અને ક્વોલકોમ સ્નેપડ્રેગન 8 જનરેશન પ્રોસેસર સાથે લોન્ચ કરી શકાય છે. અત્યાર સુધીના અહેવાલો મુજબ આ સ્માર્ટફોનને 50 મેગાપિક્સલના પ્રાઈમરી કેમેરા અને 13 મેગાપિક્સલના સેકન્ડરી કેમેરા સાથે લોન્ચ કરી શકાય છે. વળી, આ સ્માર્ટફોનમાં સેલ્ફી માટે 32 મેગાપિક્સલનો કેમેરો હશે.