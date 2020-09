Gujarati News

Delete Older WhatsApp Messages For Photos For Everyone From WhatsApp Chats, Follow These Easy And Useful Tips

ટેક ગાઇડ: વ્હોટ્સએપ પર કોઈને ભૂલથી પ્રાઇવેટ મેસેજ કે ફોટા સેન્ટ કરી દીધા છે? તો આ ટ્રિક અપનાવી વર્ષો જૂના મેસેજ પણ ડિલિટ કરો

2 કલાક પહેલા



DELETE FOR EVERYONE ઓપ્શન મેસેજ સેન્ટ કર્યાના એક કલાક સુધી જ એક્ટિવ રહે છે

આ ટ્રિક ફોલો કરી તમે વર્ષો જૂના મેસેજ પણ ડિલિટ કરી શકો છો

લગભગ તમામ વ્હોટ્સએપ યુઝર્સને ખબર હશે કે કોઈ ટેક્સ્ટ મેસેજ કે અન્ય કોઈપણ ફાઈલ ભૂલથી અન્ય યુઝર્સ અથવા ગ્રુપમાં સેન્ટ થઈ જાય તો એને બંને તરફથી ડિલિટ કરવા માટે 'DELETE FOR EVERYONE' ઓપ્શન અવેલેબલ છે, પરંતુ એની પોતાની લિમિટ પણ છે. આ ઓપ્શન મેસેજ સેન્ડ કર્યાના 1 કલાક સુધી જ એક્ટિવ રહે છે. ત્યાર બાદ માત્ર 'DELETE FOR ME' જ ઓપ્શન એક્ટિવ રહે છે. જો તમારે 1 કલાક બાદ અથવા વર્ષો જૂના મેસેજ માટે 'DELETE FOR EVERYONE' ઓપ્શન યુઝ કરવો હોય તો અમે તમારા માટે જોરદારની ટેક ટિપ્સ લઈને આવ્યા છે. આવો, તેની શરૂઆત કરીએ...

માની લો કે 16 સપ્ટેમ્બર 2020એ 2:11pmએ મોકલેલો મેસેજ તમે તમારી અને અન્ય યુઝર્સ બંને તરફથી ડિલિટ કરવા માગો છો અર્થાત 22 સપ્ટેમ્બરથી 5 દિવસ જૂનો મેસેજ ડિલિટ કરવા માગો છો. ડિલિટ કરવા માગતા મેસેજ પર લોન્ગ પ્રેસ કરવાથી Cancle અને DELETE FOR ME આ બે ઓપ્શન જોવા મળશે અર્થાત તમે માત્ર તમારા તરફથી આ મેસેજ ડિલિટ કરી શકશો.

જો તમે બંને તરફથી મેસેજ ડિલિટ કરવા માગો છો તો એના માટે આ સ્ટેપ ફોલો કરો...

સૌપ્રથમ ઈન્ટરનેટ ઓફ્ફ કરી દો. સેટિંગમાં જઈ APP પર ક્લિક કરો. ત્યાર બાદ Whatsapp પર ક્લિક કરો. Whatsapp પર જઈને નીચેની તરફ Force Stop પર ક્લિક કરો.

5. હવે ફરી જે મેસેજ અથવા કોઈપણ કન્ટેન્ટ ડિલિટ કરવું છે એના પર જાઓ અને એ દિવસની તારીખ અને મેસેજનો ટાઈમ નોટ કરી લો, કારણ કે એ કામમાં આવશે. ફરી સેટિંગમાં જઈ Date and time ઓપ્શન પર જાઓ. એમાં Use Netowrk Provided Time Zone, Time Zone અથવા Automatic Date and time ઓપ્શન ઓફ્ફ કરો.

નોંધ: ફોન પ્રમાણે આ ઓપ્શન અલગ અલગ હોઈ શકે છે

7. હવે અહીં તમારે Date ફરી સેટ કરવી પડશે, જે અગાઉ નોટ કરી મેસેજ ડિલિટ કરવાની Date (16 સપ્ટેમ્બર 2020) સબમિટ કરો.

8. આ જ રીતે ટાઈમ સેટ કરો (ઉદાહરણ તરીકે 2:11pmનો મેસેજ ડિલિટ કરવાનો છે તો એની 5થી 10 મિનિટ પહેલાંનો સમય સેટ કરો.).

9. હવે ફરી વ્હોટ્સએપ પર જાઓ. તો 16 સપ્ટેમ્બરને બદલે Today જોવા મળશે.

10. હવે તમે મેસેજ ડિલિટ કરવા માટે લોન્ગ પ્રેસ કરશો તો તમને 'DELETE FOR ME'ને બદલે 'DELETE FOR EVERYONE'નો ઓપ્શન જોવા મળશે. હવે તમે 'DELETE FOR EVERYONE'ની પસંદગી કરી મેસેજ ડિલિટ કરી દો.

આ રીતે તમે વર્ષો જૂના મેસેજ પણ ડિલિટ કરી શકો છો. ધ્યાન રાખો કે જે દિવસનો મેસેજ ડિલિટ કરવા માગો છો એની તારીખ યાદ રાખવી જરૂરી છે, એને નોટ કરી ઉપર જણાવેલા સ્ટેપ ફોલો કરો.

11. ડિલિટ કર્યા પછી ઈન્ટરનેટ ઓન કરી ફરી Date and time પર જઈ આજની ડેટ અને ટાઈમની પસંદગી કરવાનું ન ભૂલો.

નોંધ: આ ટ્રિક વ્હોટ્સએપના લેટેસ્ટ વર્ઝન પર જ કામ કરશે, તેથી વ્હોટ્એપ અપડેટ કરવાનું ન ભૂલો.