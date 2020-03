માઈક્રોસોફ્ટ બાદ હવે ગૂગલે પણ કોરોનાવાઈરસની એજ્યુકેશનલ વેબસાઈટ લોન્ચ કરી, PM નરેન્દ્ર મોદીએ વખાણ કર્યા

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 21, 2020, 03:22 PM IST

ગેજેટ ડેસ્ક: ટેક જાયન્ટ ગૂગલે કોરોનાવાઈરસની એજ્યુકેશનલ વેબસાઈટ લોન્ચ કરી છે. google.com/covid19 વેબસાઇટ પર સાવચેતી માટેની માહિતી અને ક્યા દેશોમાં કેટલા કેસ છે તેની માહિતી મળશે. અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વેબસાઈટ વિશે એક સપ્તાહ પહેલાં જ માહિતી આપી હતી. વેબસાઈટ પર અમેરિકાના વિવિધ રિઝનલનાં રિસોર્સિસની માહિતી પણ આપવામાં આવી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગૂગલની પહેલનાં ટ્વીટ કરી વખાણ કર્યા છે. PM મોદીએ કોરોનાવાઈરસની જાગૃતિ ફેલાવવાના ગૂગલના પ્રયાસોના વખાણ કર્યા છે.

Leveraging technology and the internet for a healthier planet.



Google is doing its best to spread awareness on how to prevent the spread of COVID-19.



Their efforts add great strength in this fight. https://t.co/V61WoT8j64