દિવ્ય ભાસ્કર Jul 06, 2020, 05:03 PM IST

દેશમાં કોરોનાવાઈરસના ટ્રેકિંગ માટે સરકારે આરોગ્ય સેતુ એપ લોન્ચ કરી છે. આ એપમાં હવે નવું ફીચર ઉમેરાયું છે. આ ફીચરની મદદથી યઝર્સ 30 દિવસમાં કેટલા લોકોના સંપર્કમાં આવ્યો અને તેનાંથી કેટલું જોખમ છે એપ હવે તેની માહિતી આપે છે. યુઝર્સ મેન્યુઅલી સ્કેન કરીને પણ આ ડેટા જાણી શકે છે. આરોગ્ય સેતુના ઓફિશિયલ ટ્વિટર પરથી ટ્વીટ કરી આ નવાં ફીચર વિશે માહિતી અપાઈ છે.

On clicking Aarogya Setu will find out number of people with whom you have been in BT proximity and inform you. To assess their status, it will ask you permission to upload your data. And then gives you information like image below.@CovidIndiaSeva#SetuMeraBodyguardpic.twitter.com/0McWiRwyPv