Divyabhaskar.com Feb 08, 2020, 01:12 PM IST

સાન ફ્રાન્સિસ્કો: ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામનું ઓફિશિયલ અકાઉન્ટ શનિવારે હેક કરવામાં આવ્યું હતું. ફેસબુકના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પર ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપવામાં આવી છે. આ ટ્વીટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈક થર્ડ પાર્ટીએ ફેસબુકનું ઓફિશિયલ અકાઉન્ટ હેક કર્યું છે. આ હેકિંગ પાછળ ‘અવર માઈન’ સાઇબર ક્રિમિનલ ગ્રૂપ જવાબદાર છે. આ ગ્રૂપ ગૂગલના CEO સુંદર પિચાઈ, ફેસબુકના CEO માર્ક ઝકરબર્ગ અને ટ્વિટર હેડ જેક ડોર્સીનું અકાઉન્ટ પણ હેક કરી ચૂક્યું છે.

Some of our corporate social accounts were briefly hacked but we have secured and restored access