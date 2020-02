Divyabhaskar.com Feb 20, 2020, 02:54 PM IST

ગેજેટ ડેસ્કઃ ટેક્નોલોજીના આ યુગમાં કમ્પ્યૂટર અથવા સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ Cut-Copy-Paste વગર અકલ્પનીય છે. Cut-Copy-Paste UI (યુઝર ઇન્ટરફેસ)નું ઈન્વેન્શન અમેરિકાના સાયન્ટિસ્ટ લૅરી ટેસ્લરનું 74 વર્ષની વયે ગત સોમવારે નિધન થયું છે. Xerox કંપનીએ ટ્વિટ કરીને લૅરી નિધનની માહિતી આપી.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon