Phone , ઓનલાઇન સેલમાં પહેલાં આવો પહેલાં મેળવો ઓફર, લકી ન નીકળ્યા તો પણ ફોન મળશે

Divyabhaskar.com Feb 18, 2020, 05:06 PM IST

ગેજેટ ડેસ્કઃ REALME 5 PRO હેન્ડસેટ બહુ ઓછા સમયમાં ગ્રાહકોના દિલમાં તેની જગ્યા બનાવી ચૂક્યો છે. ઓછી પ્રાઇસ રેન્જમાં એડવાન્સ ફીચર્સ મળતાં હોવાને કારણે આ હેન્ડસેટને યુવાનો સૌથી વધારે પસંદ કરી રહ્યા છે. એવામાં ઘણા લોકોએ ઓનલાઇન સેલમાંથી આ સ્માર્ટફોન ખરીદવાનું વિચારી લીધું હશે અને ખરીદી પણ લીધો હશે. ઘણીવાર સેલમાંથી સ્માર્ટફોન ન મળવાને કારણે લોકો નિરાશ થઈ જાય છે પરંતુ હવે ઉદાસ થવાની જરૂર નથી. હવે આ સ્માર્ટ હેન્ડસેટને ગ્રાહકો 2899/- રૂપિયામાં ખરીદી શકે છે અને એ પણ પૂરી ગેરંટી સાથે કારણ કે, જો તમે અત્યાર સુધી REALME 5 PRO ખરીદનારા લકી બાયર નથી બની શક્યા તો તમારા માટે એક ખાસ ચાન્સ છે. Refurbished Realme 5 Pro (first come first serve offer )ના માધ્યમથી તમે તેને ખરીદવાનો ગોલ્ડન ચાન્સ મેળવી શકો છો. તો હવે રાહ ન જુઓ અને ઓર્ડર કરવા માટે અત્યારે જ ક્લિક કરો.



શું હોય છે Refurbished?

એવી આઇટમ્સ (ખાસકરીને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા ઇલેક્ટ્રિક) જે અલગ અલગ કારણથી વેન્ડર પાસે પરત આવે છે, જેને ફરીથી ટેસ્ટ કરીને વ્યવસ્થિત રીતે ચાલી શકે એ લાયક બનાવીને ફરી કસ્ટમર માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેની દરેક ખામી રિપેર કરીને દરેક સર્વિસને ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે તેને Refurbishment કહેવામાં આવે છે. આ એકદમ સર્ટિફાઈડ પ્રી-ઓન કાર ખરીદવા જેવું છે.

- Refurbished પ્રોડક્ટ સમગ્ર રીતે વેરિફાઇડ હોય છે કે તેના દરેક ફંક્શન પહેલાંની જેમ જ કામ કરે છે.

- કોઈપણ પ્રકારની ખામી નથી.

- મોટેભાગે અનયુઝ્ડ જ હોય છે, ડિલિવરીના સમયે કોઈ ખામી નીકળે તો કસ્ટમર પરત કરી શકે છે.

- આ જ ખામીઓને રિપેર કરીને વેન્ડર તેને ફરી વેચે છે.



શું છે આ Realme 5 Pro ડીલમાં?

આ Realme 5 Proનું Refurbished મોડલ છે, જે અમુક કારણસર જ વેન્ડર સુધી ફરીથી પહોંચ્યા છે. હવે તેમાં ફેરફાર કરીને અને દરેક ફીચર ચેક કરીને ઓછી કિંમતમાં વેચવામાં આવી રહ્યો છે. લિમિટેડ સ્ટોક હોવાને કારણે તેની માગ વધારે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, Realme 5 Pro માટે તમારી પાસે મોડલ કે કલરનો ચોઈસ નથી. તમે લકી હશો તો જ આ મળશે.

આ સેલમાં Realme 5 Proને માત્ર 2,899 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. સ્માર્ટફોનના બેઝ વેરિઅન્ટની ઓરિજિનલ કિંમત 13,999 રૂપિયા છે. તમને જણાવી દઈએ કે www.freekamal.co.in આ સ્માર્ટફોનની રિફરબિશ્ડ મોડલને 2,899 રૂપિયામાં ખરીદી શકાશે. જો કે, આ ઓફર માત્ર સીમિત યુઝર્સ માટે જ છે. આ ઓફર હેઠળ યુઝર્સને ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વની રીતે સ્માર્ટફોન ઓછી કિંમતમાં મળશે. ઓફરનો લાભ લેવા સ્ટોક સમાપ્ત થયા સુધી જ ગ્રાહક ઓર્ડર કરી શકશે.

યુઝર્સને 2 આકર્ષક ઓફર પણ મળશે

સ્ટોક પૂરો થઇ જવા પર જો તમને Realme 5 Pro નથી મળી રહ્યો તો FreeKamal તમને 2 ઓફર આપી રહી છે-

Realme 5 Proને બદલે તમે અન્ય ફીચર ફોન લઈ શકો છો જો તમે આ ફોનથી સંતુષ્ટ નથી. જો તમે ડીલ અંતર્ગત આ ફોન નથી ખરીદી શકતા તો આ પ્લેટફોર્મનાં માધ્યમથી તમને કૂપન આપવામાં આવશે. તેનાં માધ્યમથી તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલા 2899 રૂપિયાને અન્ય કોઈ પણ અન્ય ડીલમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

Freekamal.co.in પ્લેટફોર્મ પર મળશે આકર્ષક ડીલ-

Freekamal.co.in સર્ટિફાઈડ રિફબ્રિશ્ડ મોબાઈલ, લેપટોપ અને એક્સેસરીઝ વેચવા માટે એક ઓનલાઇન માર્કેટપ્લેસ છે. Freekamal પ્લેટફોર્મ પર વેચવામાં આવતા તમામ સ્માર્ટફોન અને પ્રોડક્ટ્સ ક્વૉલિટી ટેસ્ટથી પસાર થાય છે. ત્યારબાદ જ તેને ગ્રાહકોને વેચવામાં આવે છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ પ્લેટફોર્મ પર મોબાઈલ ક્વૉલિટી ચેક માટે QUTrust નામનું સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેથી ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ ક્વૉલિટીની પ્રોડક્ટ્સ આપી શકાય.



આ સેલમાં મળશે અન્ય બ્રાન્ડ્સ ડિટેઈલ્સ

સેલમાં તમામ સારી બ્રાન્ડ્સના સ્માર્ટફોન અને કીપેડ ફોન કસ્ટમર માટે ઉપલબ્ધ છે, જે કસ્ટમર્સને લક બાય ચાન્સના આધાર પર આપવામા આવશે. સેલમાં મળનાર બ્રાન્ડ્સમા Oppo, Vivo, Realme, Icecream ka Samsung Ids અને Nokia Ids ઉપરાંત Redmi અને Maxfone પણ સામેલ છે. Freekamal પોતાના વેન્ડર પાસેથી ચીનથી મોટા પ્રમાણમાં જૂના ફોન ઈમ્પોર્ટ કરે છે અને તેને સસ્તામાં એક રેટ પર કસ્ટમરને વેચે છે. એટલા માટે આ ઓફર પહેલા આઓ, પહેલા પાઓના આધાર પર આપવામાં આવી રહી છે.

આ રીતે કરો ઓર્ડર

તમને જણાવી દઈએ કે, Realme 5 Proનો સ્ટોક લિમિટેડ છે. આ સ્માર્ટફોનને ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વના બેસિસ પર સેલ કરવામાં આવી રહ્યો છે, એટલા માટે આ સોનેકી ડીલનો લાભ જલ્દી ઉઠાવવા માટે નીચે આપવામા આવેલી લિંક પર ક્લિક કરો.

