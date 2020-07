દિવ્ય ભાસ્કર Jul 31, 2020, 04:27 PM IST

સુપ્રીમ કોર્ટે આગામી આદેશ સુધી BS-4 વાહનોનાં રજિસ્ટ્રેશન પર રોક લગાવી છે. સાથે જ માર્ચ મહિનામાં લોકડાઉનમાં BS-4 વાહનોનાં વેચાણ પર પણ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. આ મામલે હવે વધુ સુનાવણી 13 ઓગસ્ટે થશે.

Supreme Court bars registration of BS-IV vehicles till further orders and expresses displeasure on the sale of large number of vehicles in March during lockdown; says an unusual number of BS-IV vehicles were sold during the lockdown. Matter to be heard on August 13. pic.twitter.com/y6WlvboPDq