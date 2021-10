Gujarati News

People Are Getting Messages On WhatsApp On The Occasion Of Tata's 150th Anniversary, If You Answer 4 Questions You Will Get A Free Nexon Car

રિયાલિટી ચેક: ટાટાની 150મી એનિવર્સરી નિમિત્તે લોકોને વ્હોટ્સએપ પર મેસેજ આવી રહ્યા છે, 4 સવાલોના જવાબ આપ્યા તો ફ્રી નેક્સન કાર મળશે

ફેસ્ટિવ સિઝનમાં સેલ્સ વધારવા ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ ઘણી અટ્રેક્ટિવ ઓફર્સ રજૂ કરતી હોય છે. આ જ કારણ છે કે, મોટાભાગના લોકો નવરાત્રિથી દિવાળી વચ્ચેના સમયગાળામાં ગાડી ખરીદે છે અને લોકોની આ જ વિચારધારાનો હેકર્સ ફાયદો ઉઠાવે છે. આજકાલ વ્હોટ્સએપ પર એક મેસેજ બહુ ઝડપથી ફોરવર્ડ થઈ રહ્યો છે. આ મેસેજમાં ટાટા ગ્રુપ તરફથી ફ્રી કાર જીતવાનો ચાન્સ મળી રહ્યો છે. લોકો આ જ ઓફરની લાલચમાં આ લિંક પર ક્લિક કરીને તેને ફોરવર્ડ કરી રહ્યા છે.

જો આવો મેસેજ તમને મળ્યો હોય અથવા તો બની શકે કે આગામી દિવસોમાં તમારા મોબાઇલમાં આવો કોઈ મેસેજ આવે તો તેની લિંક પર ક્લિક કરવાની ભૂલ ન કરતા. ટાટાએ આવી કોઈ ઓફર રજૂ નથી કરી. કંપની પોતે પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી ચૂકી છે કે તેણે કોઈ આવી ઓફર નથી કાઢી. જો તમે આ લિંક પર ક્લિક કર્યું તો તમને અનેક પ્રકારના નુકસાન થઈ શકે છે.

પહેલાં એ જાણીએ કે ટાટા ગ્રુપની 150મી એનિવર્સરીવાળા વ્હોટ્સએપ મેસેજમાં શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે?

આ મેસેજમાં લખ્યું છે, 'ટાટા ગ્રુપ. 150th એનિવર્સરી સેલિબ્રેશન. ઇવેન્ટમાં સામેલ થવા અને કાર જીતવ માટે આ લિંક પર ક્લિક કરો.' મેસેજ સાથે નીચેની બાજુ એક લિંક પણ અટેચ કરવામાં આવી છે.

આ લિંકમાં શું છે?

જ્યારે અમે આ લિંક પર ક્લિક કર્યું તો ટાટા ગ્રુપનું એક પેજ ઓપન થાય છે. તેની પર ટાટાની પોપ્યુલર SUV નેક્સનનો ફોટો લાગેલો છે. આ સાથે તેમાં લખ્યું છે - Congratulations! Tata Groups. 150th Anniversary Celebration! Through the questionnaire, you will have a chance to get Tata Nexon EV.

નીચે સ્ક્રોલ કરવાથી યુઝરને 4 સવાલ પૂછવામાં આવે છે. તેનો જવાબ આપવા માટે કેટલાક ઓપ્શન પણ મળે છે. આ 4 સવાલ આ પ્રકારના છે...

પહેલો સવાલઃ Do you know Tata Groups. ?

બીજો સવાલ : How old are you ?

ત્રીજો સવાલ : How do you think of Tata Groups. ?

ચોથો સવાલ: Are you male or female ?

આ ચારેય સવાલોના જવાબ આપ્યા બાદ સ્ક્રીન પર નવું પેજ ઓપન થાય છે, જેમાં શુભકામના સાથે યુઝરને ગિફ્ટ બોક્સ સિલેક્ટ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. યુઝરને 12 બોક્સમાંથી 3 બોક્સ સિલેક્ટ કરવાનો ઓપ્શન મળે છે. ક્લિક કરવા પર પહેલા 2 બોક્સ ખાલી નીકળે છે. તેમજ, ત્રીજા બોક્સમાં ટાટા નેક્સન જોવા મળે છે.

હવે યુઝરને નેક્સ્ટ પેજ પર જવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ તે પહેલાં યુઝરને આ લિંકને શેર કરવાની કન્ડિશન રાખવામાં આવે છે. એટલે કે યુઝરે આ લિંક તેના વ્હોટ્સએપ કોન્ટેક્ટ અથવા ગ્રુપમાં શેર કરવાની રહેશે. તેના માટે 3 કન્ડિશન રાખવામાં આવે છે.

લિંક ફ્રેન્ડ્સ અથવા ગ્રુપમાં શેર કરો. તેના માટે નીચે આપવામાં આવેલા "Share" આઇકોન પર ક્લિક કરો. વિવિધ ગ્રુપ અને ફ્રેન્ડ્સમાં લિંક શેર કર્યાં બાદ તેને રિવ્યૂ કરવામાં આવશે. હવે "Continue" પર ક્લિક કરીને તમારી પ્રાઇઝનો ક્લેમ કરો.

ટાટાએ ગ્રાહકોને અલર્ટ કર્યા

ટાટા ગ્રુપે તેના સોશિયલ અકાઉન્ટ પર એક મેસેજમાં જણાવ્યું છે કે, ટાટા ગ્રુપ અથવા તેની કંપનીઓ આ પ્રકારની કોઇપણ પ્રમોશનલ એક્ટિવિટી માટે જવાબદાર નથી. પ્લીઝ આવી લિંક પર ક્લિક ન કરો. કોઇને ફોરવર્ડ પણ ન કરો. કંપનીએ મેસેજ સાથે #FakeNotSafe પણ લખ્યું છે. તેમજ, ગ્રાહકોને આવા ફેક મેસેજથી બચવા ટિપ્સ પણ આપી છે.

આવા મેસેજનો સોર્સ અને સેન્ડરને વેરિફાય કરો.

મેસેજની ક્રેડિબિલિટી ચેક કરવા ઓફિશિયલ વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પણ ચેક કરો.

કોઇપણ URL પર ક્લિક કર્યાં પહેલાં તેને ફરી એકવાર ચેક કરો.

કોઇપણ અનવેરિફાઇડ મેસેજને ફોરવર્ડ ન કરો.

લિંક પર ક્લિક કરવાથી માલવેર આવવાનું જોખમ

ટેક એક્સપર્ટ મનીષ ખત્રીએ જણાવ્યું કે, આવા મેસેજમાં મળતી ઓફર સામે ઘણીવાર યુઝર તેની ક્રેડિબિલિટી અવગણી નાખે છે. આ પ્રકારના મેસેજમાં જે લિંક આપવામાં આવે છે તેની પર ક્લિક કરવાથી ફોનમાં માલવેરનું ટ્રોજન ઇન્સ્ટોલ થઈ શકે છે. આ એક પ્રકારનો વાયરસ હોય છે જે તમારા ફોનનો ડેટા ચોરી કરી શકે છે. તમારા ફોનમાં થનારી એક્ટિવિટીની જાણકારી હેકર્સ સુધી પહોંચાડી શકે છે. તમારા બેંક અકાઉન્ટ પર પણ જોખમ ઊભું થઈ શકે છે. જો તમને આવી કોઈ ઓફરનો મેસેજ મળે તો તેને કંપનીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર ચોક્કસ ચેક કરવો.