Jun 27, 2020

દિલ્હી. દેશની સૌથી મોટી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપની ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL)એ શુક્રવારે બેટરી સ્વેપિંગ સુવિધા લોન્ચ કરી છે. આ સુવિધા શરૂ થતાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનમાં બેટરી ચાર્જિંગની સમસ્યા દૂર થઈ જશે. IOCએ પેટ્રોલ પંપ પર આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે ત્યાંથી કોઈ પણ EV ડ્રાઇવર મિનિટોમાં ડિસ્ચાર્જ બેટરીના બદલામાં ફુલ ચાર્જ બેટરી લઇ શકે છે.

ક્યાં સુવિધા મળશે?

પાઇલટ પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે આ ​​સુવિધા ચંદીગઢના પેટ્રોલ પંપથી શરૂ કરવામાં આવી છે. યોગ્ય સમયે આ સુવિધા દેશભરના 20 અન્ય IOC આઉટલેટ્સમાં પણ શરૂ કરવામાં આવશે.

કમર્શિયલ વ્હીકલ્સને લાભ મળશે

શરૂઆતમાં આ સુવિધાનો લાભ કોમર્શિયલ વાહનો જેવા કે ઇલેક્ટ્રિક ઓટો, ઇલેક્ટ્રિક રીક્ષા અને ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર્સને મળશે. આ ઉપરાંત, ફેક્ટરી ફિટેડ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો પણ બેટરી સુવિધાનો લાભ ઉઠાવી શકશે.

While users may be receptive to switching to EV, they may not want to struggle through the cumbersome recharging process. This is where battery swapping comes into the picture. - Mr. Sanjiv Singh, Chairman, IndianOil pic.twitter.com/oCtoevll0D