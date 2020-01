Divyabhaskar.com Jan 21, 2020, 05:38 PM IST

ઓટો ડેસ્ક. ભારતીય માર્કેટમાં હ્યુન્ડાઈએ ઓલ ન્યૂ ઓરા લોન્ચ કરી દીધી છે. હ્યુન્ડાઈની નવી સબ-કોમ્પેક્ટ સિડેન કારના ઈન્ટિરિયરના ફોટો લોન્ચિંગ પહેલાં લીક થયા હતા. તેનું ઈન્ટિરિયર ગ્રાન્ડ આઈ10થી મળતું આવે છે. ઓરાને હ્યુન્ડાઈ એક્સેન્ટનું રિપ્લેસમેન્ટ માનવામાં આવે છે. ભારતીય માર્કેટમાં તેની ટક્કર મારુતિ સુઝુકિ ડિઝાયર, ટાટા ટિગોર, હોન્ડા અમેઝ, ફોર્ડ એસ્પાયર અને ટોયોટા યારિસ જેવી સેડાન કાર સાથે થઈ શકે છે. ભારત સ્ટેજ એમિશન સ્ટાન્ડર્ડ (BS-6) આ કારની શરૂઆતી કિંમત 5.79 લાખ રૂપિયા છે. તેના ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત 9.22 લાખ રૂપિયા છે. હ્યુન્ડાઈએ પોતાની આ કારને 19 ડિસેમ્બર 2019માં રજૂ કરી હતી.

Get Ready to Shine with The All New #HyundaiAURA https://t.co/CM9QIvpUj3