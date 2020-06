જો આ વર્ષે IPL નહી રમાય તો BCCIને રૂ. 5000 કરોડનું નુકસાન થઈ શકે છે

ઇંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગની ક્લબ્સની આવકમાં રૂ. 8600 કરોડનો ઘટાડો થઇ શકે છે

US ઓપન દર્શકો વગર યોજાશે તો આયોજકોને રૂ. 760 કરોડની નુકસાની જશે

ઇન્દ્રભુષણ મિશ્ર Jun 14, 2020, 12:59 PM IST

નવી દિલ્હી. 16 મેના રોજ, જર્મન ફૂટબોલ લીગ બુન્દસલીગામાં એક સાથે 6 મેચ રમવામાં આવી હતી. દર્શકો વગર રમાયેલી આ મેચોમાં ખેલાડીઓ અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ સહિત માત્ર 213 લોકોને સ્ટેડિયમમાં આવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. તે ફૂટબોલ વિશ્વની એકમાત્ર મોટી લીગ હતી જે કોરોનાના સમયમાં પ્રથમ શરૂ થઈ હતી. તાજેતરમાં જ આ લિસ્ટમાં સ્પેનિશ ફૂટબોલ લીગ 'લા લિગા'નું નામ જોડાયું છે અને આવતા અઠવાડિયાથી ઇટાલિયન અને ઇંગ્લિશ ફૂટબોલ લીગ શરૂ થવા જઈ રહી છે.

આ તમામ લીગ પ્રેક્ષકો વિના રમાવાની છે. એક સવાલ ઉભો થાય છે કે જ્યારે મેચમાં કોઈ દર્શક ન હોય તો રમવાથી શું ફાયદો? તેથી તેનો સરળ જવાબ એ છે કે સ્પોર્ટ્સ ઉદ્યોગની આવકનો મોટો હિસ્સો સ્ટેડિયમના પ્રેક્ષકોનો નહીં પરંતુ પ્રસારણ અને રમતો સાથે સંકળાયેલા વિવિધ વ્યવસાયોથી આવે છે.

આ જ કારણ છે કે આખા વિશ્વના દેશો હવે કોઈપણ પ્રેક્ષકો વિના રમતગમતની આ દુનિયાને ઝડપી બનાવવા માંગે છે. આ પ્રકારનું સ્પોર્ટ્સ કોરોનાને લીધે અસ્થિર અર્થતંત્ર અને લોકોની નોકરીને અમુક અંશે ટેકો આપી શકે છે. તેમ છતાં, આ વર્ષે સ્પોર્ટ્સ ઉદ્યોગને મોટું નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે.

સ્પોર્ટસ વેલ્યુના એક રિપોર્ટ અનુસાર, સ્પોર્ટ્સ ઉદ્યોગને આ વર્ષે કોવિડ-19ને કારણે 1.21 લાખ કરોડથી વધુનું નુકસાન સહન કરવું પડશે. ESPNના રિપોર્ટ અનુસાર, ફક્ત અમેરિકામાં જ રૂ. 9 હજાર કરોડથી વધુનું નુકસાન થશે. ભારતમાં સ્પોર્ટ્સ અને સંબંધિત ઉદ્યોગોનો વ્યવસાય રૂ. 30 હજાર કરોડથી વધુનો છે. તેના ઉપર સંકટના વાદળો ઘેરાયા છે.

ઓલિમ્પિક ગેમ્સ બંધ રહેતા જાપાનને 56 હજાર કરોડથી વધુનું નુકસાન

2013થી 2016ની વચ્ચે ઓલિમ્પિકની કુલ માર્કેટિંગ રેવન્યુ 7.7 અબજ ડોલર હતી. આ વર્ષે તેની બ્રાન્ડ વેલ્યુ આશરે 12.6 અબજ ડોલરની હતી. પરંતુ, કોરોનાને કારણે, તે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે અને આવતા વર્ષે યોજાનાર છે. આને કારણે એકલા જાપાનને 56 હજાર કરોડનું નુકસાન સહન કરવું પડશે.

જાપાનની એક ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, ઓલિમ્પિક રમતો મુલતવી રાખવાના કારણે આયોજકોને રૂ. 20 કરોડનો વધારાનો ખર્ચ સહન કરવો પડી શકે છે. આ નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે, આવતા વર્ષના ઓલિમ્પિક માટેના ખર્ચમાં ઘટાડો કરવાની યોજના પણ તૈયાર થઈ રહી છે. ઓલિમ્પિક ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટીના અધ્યક્ષ, યોશીરો મોરીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.

જો IPL ન રમાય તો BCCIને રૂ. 5000 કરોડનું નુકસાન જશે

બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI)ના પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલીએ ગયા ગુરુવારે કહ્યું હતું કે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માટેના તમામ સંભવિત વિકલ્પોની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. ટુર્નામેન્ટ પણ દર્શકો વગર યોજાઇ શકે છે. કારણ કે BCCIને મળતી વાર્ષિક આવકનો મોટો હિસ્સો IPLમાંથી આવે છે. આ ટૂર્નામેન્ટની બ્રાન્ડ વેલ્યુ રૂ. 47,500 કરોડ છે. જો આ વખતે IPL નહીં થાય, તો ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડને રૂ. 5000 કરોડનું નુકસાન થઈ શકે છે.

IPLના ભૂતપૂર્વ CEO સુંદર રમનના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય સ્પોર્ટ્સ ઈકોનોમીમાં ક્રિકેટનો હિસ્સો લગભગ 85% છે. આ પછી ફૂટબોલ અને કબડ્ડી આવે છે. રમનના જણાવ્યા અનુસાર, 2019માં ક્રિકેટની કુલ આવકનો લગભગ 72% પ્રસારણથી, 20% પ્રાયોજકોથી અને બાકીનો 8% હિસ્સો ટિકિટ વિતરણથી મેળવ્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં, પ્રેક્ષકો વિના મેચ થવું એ નુકસાનને ટાળવા માટે એક સારો વિકલ્પ છે.

IPL માટે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સાથે રૂ. 3,065 કરોડ, વિવો સાથે લગભગ રૂ. 440 કરોડ અને અન્ય પ્રાયોજકો સાથે લગભગ રૂ. 200 કરોડના કરાર થયા હતા. IPLની ગેરહાજરીમાં BCCIને આ તમામ ખોટ સહન કરવી પડશે.

ફૂટબોલ: ઇંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગ ક્લબ્સની આવકમાં રૂ. 85 અબજથી વધુનું નુકસાન થઈ શકે છે

યુરોપિયન ફૂટબોલ માર્કેટે વર્ષ 2018-19માં 25 હજાર કરોડથી વધુનું ટર્નઓવર કર્યું હતું. આમાં ઇંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગ ક્લબ્સની આવક 505 કરોડ રૂપિયા હતી.

ડેલોઇટના રિસર્ચ મુજબ, આ વર્ષે કોરોના વાયરસને કારણે, પ્રીમિયર લીગ ક્લબ્સની આવક લગભગ રૂ. 85 અબજ જેટલી ઓછી થઈ શકે છે. તે જ રિસર્ચમાં તે પણ બહાર આવ્યું છે કે ઇંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગ ક્લબ્સને 42 અબજથી વધુનું નુકસાન થઈ શકે છે.

આવકની દ્રષ્ટિએ સ્પેનિશ ફૂટબો લીગ યુરોપની બીજી સૌથી મોટી લીગ છે. લા લીગાએ પાછલી સીઝનમાં 4479 મિલિયન યુરો (લગભગ 38,363 કરોડ રૂપિયા)ની કમાણી કરી હતી. લા લિગાનું વાર્ષિક ટર્નઓવર સ્પેનના GDPના 1.37% છે. આ 1.85 લાખ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. સ્પેનને ફૂટબોલ ઉદ્યોગ તરફથી 4.1 અબજ યુરો (લગભગ રૂ. 35,225 કરોડ)નો ટેક્સ મળે છે. આ જ કારણ છે કે સ્પેનમાં કોરોનાથી 27 હજારથી વધુ લોકોના મોત છતાં લા લીગા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

જો US ઓપન પ્રેક્ષકો વિના યોજાય તો રૂ. 760 કરોડનું નુકસાન

US ઓપન 24 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. અહીં પણ, સ્પર્ધા પ્રેક્ષકો વિના યોજાઈ શકે છે. જો આમ થાય તો US ઓપનના આયોજકોને રૂ. 760 કરોડનું નુકસાન થઈ શકે છે.

વર્ષનો ત્રીજો ગ્રાન્ડ સ્લેમ, વિમ્બલ્ડન પહેલાથી જ રદ કરવામાં આવ્યો છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી તે પહેલીવાર આમ થયું છે, જ્યારે વિમ્બલ્ડનને રદ કરવું પડ્યું હોય. 2017-18માં તેની આવક 336 મિલિયન ડોલર હતી. વર્ષનો બીજો ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફ્રેન્ચ ઓપન પણ આ વખતે યોજાયો નથી.

આ વર્ષે US ઓપન પ્રેક્ષકો વગર જ યોજાય તેવી સંભાવના છે.

દર વર્ષે રૂ. 500 કરોડનો નફા કરતી પ્રો કબડ્ડી લીગ પણ જોખમમાં

પ્રો કબડ્ડી લીગ માટે આ વર્ષે એપ્રિલમાં ખેલાડીઓની હરાજી થવાની હતી, પરંતુ હજી સુધી આવું થયું નથી. તેની સીઝન જુલાઈમાં શરૂ થવાની હતી. તેના આયોજન પર પણ જોખમ છે. ટુર્નામેન્ટથી આયોજકોને દર વર્ષે આશરે રૂ. 500 કરોડનો ફાયદો થાય છે.

ભારતમાં સ્પોર્ટ્સના સામાનની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને રૂ. 4700 કરોડનું નુકસાન

સ્પોર્ટ્સના વ્યવસાય અને બજાર સાથે સંકળાયેલા નિષ્ણાતોના મતે ભારતમાં રમતગમતના સાધનો બનાવતા અને વેચતા ઉદ્યોગને રૂ. 4700 કરોડનું નુકસાન થવાની સંભાવના છે.

અન્ય સ્પોર્ટ્સ માર્કેટને રૂ. 1500 કરોડની ખોટ

ફૂટબોલ, બેડમિંટન, ચેસ, હોકી, ટેનિસ, એથ્લેટિક્સ, ટેટે, વોલીબોલ, ફેન્સીંગ વગેરે જેવી રમતો માટે સામાન બનાવતા વેપારીઓના રૂ. 1500 કરોડ ડૂબી જવાની સંભાવના છે. નિકાસ ન થવાને કારણે આ રમતોના સાધનો પણ ગોડાઉનમાં પડ્યા છે. સ્પોર્ટવેરવેર કંપનીઓને પણ રૂ. 500 કરોડનું નુકસાન થયું છે.