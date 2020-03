કોરોનાવાઇરસ પ્રકોપમાં મેરિકોમની લાપરવાહી સામે આવી, વિદેશથી આવ્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ગઈ હતી

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 21, 2020, 04:06 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: મેરીકોમ 13 માર્ચે એશિયા-ઓસનિયા ઓલિમ્પિક ક્વોલિફાયર રમીને જોર્ડનથી પરત ફરી હતી અને 18 માર્ચે તેણે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતેના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો.



રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના સત્તાવાર ટ્વીટર હેન્ડલ દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવેલા ચાર ફોટામાં એક મેરીકોમ પણ છે. આ ફોટોના કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે, "રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનના સાંસદો માટે નાસ્તો યોજ્યો હતો." ભારતીય જનતા પાર્ટીના સાંસદ દુષ્યંતસિંહે તે જ દિવસે કોરોનાવાઇરસથી પીડિત ગાયિકા કનિકા કપૂરને મળ્યા હતા અને રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં હાજર હતા.

President Kovind hosted Members of Parliament from Uttar Pradesh and Rajasthan for breakfast at Rashtrapati Bhavan this morning. pic.twitter.com/Rou6GLrSHH