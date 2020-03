દિવ્ય ભાસ્કર Mar 26, 2020, 04:29 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: દેશમાં કોરોનાવાઇરસના વધતા પ્રકોપના કારણે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ 14 એપ્રિલ સુધી દેશને લોકડાઉન કર્યું છે. આ વચ્ચે BCCIએ ગુરુવારે દોસ્તાના અંદાજમાં કોરોનાથી લડવાની સલાહ આપી છે. બોર્ડે મહેન્દ્રસિંહ ધોની, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને રવિન્દ્ર જાડેજા સહિત ઘણા ખેલાડીઓના ફોટો શેર કર્યો. તે સાથે જ નિયમિત ઈન્ટરવલ પર હાથ ધોવાની, ઘરમાં રહેવાની અને એકબીજાથી અંતર રાખવાની સલાહ આપી હતી.

BCCIએ કવર પર ધોનીનો ફોટો લગાવ્યો છે, જેમાં તે સીરિયસ લુકમાં દેેખાઈ છે. બીજા ફોટોમાં વિકેટકીપર લોકેશ રાહુલ અને રોહિત શર્મા છે. રોહિત ઈશારો કરતા ઘરમાં રહેવાની અને બહાર ન નીકળવાનો સંદેશ આપે છે. ત્રીજા ફોટોમાં જસપ્રીત બુમરાહ પોતાના સાથી ખેલાડીને દૂર જવાનો ઈશારો કરે છે. બોર્ડે આ રીતે સોશિયલ ડિસ્ટેનસિંગનો મેસેજ આપ્યો છે.

જાડેજાએ હાથ સાફ રાખવાનો સંદેશ આપ્યો

એક ફોટામાં જાડેજા બાઉન્ડ્રી પર કેચ લેતો જોવા મળી રહ્યો છે. આ દ્વારા BCCIએ હાથ સાફ રાખવાની સલાહ આપી હતી. જાડેજા હાલની ટીમમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલ્ડર માનવામાં આવે છે.

