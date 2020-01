Divyabhaskar.com Jan 18, 2020, 01:35 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ ટેનિસ કોર્ટ પર 2 વર્ષ બાદ પરત ફરેલી સાનિયા મિર્ઝાએ શનિવારે હોબાર્ટ ઈન્ટરનેશનલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટની ડબલ્સમાં જીત મેળવી છે. સાનિયાએ યુક્રેનની નાદિયા કિચેનોકની સાથે ચીનની જૈંગ અને પૈંગ શુઆઈને 6-4, 6-4થી હરાવી. આ મેચ એક કલાક અને 21 મિનિટ સુધી ચાલી હતી. સાનિયાએ તેના કરિયરની 42મી WTA ડબલ્સ જીતી છે. તેણે પ્રથમ વખત 2007માં અમેરિકાની પાર્ટનરની બૈથની માટેક-સેન્ડસની સાથે બ્રિસ્બેન ઈન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ જીતી હતી

સોનિયા-નાદિયાની જોડીન પ્રાઈસ મની તરીકે 9.5 લાખ રૂપિયા મળ્યા છે. આ જીતની સાથે જ તેને 280 રેન્કિંગ પોઈન્ટનો પણ ફાયદો થયો.

Straight sets win 🤩



Nadiia Kichenok and @MirzaSania are your @HobartTennis Doubles Champions after defeating Peng/Zhang, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/5rzrRbWcJp