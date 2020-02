Divyabhaskar.com Feb 16, 2020, 12:04 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્કઃ એમેચ્યોર કબડ્ડી ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ (AKFI) પાકિસ્તાનને પત્ર લખીને કહ્યું કે અમે સર્કલ કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ માટે કોઈ ટીમ મોકલી નથી. જે ટીમ લાહોર ગઈ છે, તે ઓફિશીયલ ટીમ મછી. તેને ભારતના નામ અને તિંરગા સાથે રમવાની મંજૂરી નથી. આ ટીમ વિરુદ્ધ રમત મંત્રાલયની તપાસ ચાલી રહી છે. જો કે ભારતીય ટીમ કોઈ પણ સૂચના વગર 7 ફેબ્રુઆરીએ વાઘા બોર્ડરના રસ્તે લાહોર પહોંચી હતી. ટીમના લાહોર પહોંચવાનો ફોટો સોશયલ મીડિયા પર વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.

ભારતીય ટીમમાં લગભગ 45 ખેલાડી, 12 અધિકારી અને કોચ સામેલ છે.8 ફેબ્રુઆરીએ સ્પોર્ટ્સ મંત્રી કિરણ રિજિજૂએ કહ્યું હતું કે, ‘પાકિસ્તાન જવા માટે એક પણ ખેલાડીને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. ખેલાડીઓને વિઝા આપવામાં અમારી કોઈ ભૂમિકા નથી. અમે કબડ્ડી ફેડરેશન સાથે વાત કરીશું કે તેમણે આ અંગેની સૂચના પહેલા સંબંધિત વિભાગ અથવા મંત્રાલયને આપી છે કે નહીં’

Team India doing March Past at the opening ceremony of Kabbadi Worldcup 2020#KabaddiWorldCup pic.twitter.com/5ATvElOa0i