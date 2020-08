દિવ્ય ભાસ્કર Aug 08, 2020, 06:19 PM IST

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં લેગ સ્પિનરની ભૂમિકા ભજવતા યુજવેન્દ્ર ચહલે શનિવારે યૂટ્યૂબર-કોરિયોગ્રાફર-ડાન્સર ધનાશ્રી વર્મા સાથે સગાઈ કરી છે. ચહલે ટ્વીટ કર્યું કે, અમે અમારા પરિવારજનો સાથે હા પાડી. તેણે હેશટેગનો ઉપયોગ કરીને રોકા સેરેમની પણ લખ્યું હતું.

We said “Yes” along with our families❤️ #rokaceremony pic.twitter.com/Sf4t7bIgQt