ધોનીએ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટમાંથી સન્યાસ લઈ લીધો છે. હવે માહી મેદાન પર ટીમ ઇન્ડિયાની બ્લૂ બ્રિગેડનો ભાગ રહ્યો નથી. ક્રિકેટના દરેક ફેન્સને ધોનીના રિટાયર્મેન્ટના સમાચારથી દુખ થયું છે. આ દરમિયાન ક્રિકેટની પ્રશંસક મનાતી સ્વરકોકિલા એટલે કે લતા મંગેશકરના રિએક્શનની બધા રાહ જોઇ રહ્યાં છે. કારણ કે બરાબર એક વર્ષ પહેલા લતાજીએ ધોનીને રિટાયરમેન્ટ ન લેવાની અપીલ કરી હતી.

લતાજીએ કહ્યું હતું કે - કૃપા કરીને આવું ન વિચારો

11 જુલાઈ 2019ના દિવસે ટ્વીટ કરીને લતાજીએ લખ્યું હતું કે, ‘નમસ્કાર, એમ.એસ. ધોનીજી. આજકાલ હું સાંભળી રહી છું કે તમે રિટાયર થવા માગો છો. કૃપા કરીને એવું ન વિચારશો. દેશને તમારા જેવા ખેલાડીની જરૂર છે અને મારી પણ વિનંતી છે કે રિટાયર્મેન્ટનો વિચાર પણ તમારા મનમાં ન લાવો.’ તે વખતે લતાજીની આ રિકવેસ્ટ ધોની સુધી પહોંચી ગઈ હતી અને તેમણે સન્યાસ લેવાની જાહેરાત કરી નહોતી.

એક વર્ષ પહેલા જ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી

છેલ્લા 6 મહિનાથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ કોઇ પણ મેચ રમ્યુ નથી અને ધોનીની પણ ટીમ ઇન્ડિયામાં વાપસીને લઇને ઘણી વાતો થઈ રહી છે. તેવામાં તેમણે રિટાયર્મેન્ટ લેવાનો નિર્ણય લઇને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 2019માં વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝિલેન્ડ સામે મળેલી હાર પછી ધોનીના રિટાયર્મેન્ટની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી. જેની પર લતાજીએ રિએક્શન આપ્યું હતું.

બોલીવૂડના અન્ય સેલેબ્સના રિએક્શન

बहुत याराना लगता है ।। It’s too much... thank you for all the gentleness and the aggressive entertainment Suresh Raina bro 🤗🙏🏽 #rainaretires #raina pic.twitter.com/Ycvq6Di6Xi

Immense respect for M.S Dhoni for not just being an outstanding player but also setting an exceptional example with his conduct and journey, on & beyond field https://t.co/cuRg79nUwP