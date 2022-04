Gujarati News

Revelation In Vinod Rai's Book, Which Was Administered By BCCI Virat Felt That Young Player Was Afraid Of Anil Kumble

ક્રિકેટમાં વધુ એક વિવાદ: BCCIના એડમિનિસ્ટ્રેટર રહેલા વિનોદ રાયના પુસ્તકમાં ઘટસ્ફોટ- વિરાટને લાગતું હતું કે કુંબલેના કડક વલણથી યુવા ખેલાડી ડરી જાય છે

કોહલી અનિલ કુંબલેના કડક વલણથી નાખુશ હતો

2017માં અનિલ કુંબલેએ ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચનું પદ છોડી દીધું હતું. એવું માનવામાં આવે છે કે તે સમયના કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને કુંબલે વચ્ચેના સંબંધો સારા નહોતા. હવે આ મામલે એક નવો ખુલાસો થયો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ની ત્રણ વર્ષ સુધી જવાબદારી સંભાળનાર પૂર્વ IAS અધિકારી વિનોદ રાયે કોહલી અને કુંબલે વચ્ચેના કથિત અણબનાવ અંગે નવો ખુલાસો કર્યો છે. રાયને સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ પર BCCIના ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટર બનાવવામાં આવ્યા હતા.

રાયે પોતાના પુસ્તક "Not Just A Nightwatchman - My Innings in the BCCI" માં લખ્યું છે - કોહલી કુંબલેની ઓવરડિસિપ્લિનથી પરેશાન હતો. કોહલીને લાગ્યું કે કુંબલેના આ કડક વલણને કારણે યુવા ખેલાડીઓમાં ડરનું વાતાવરણ છે. વાસ્તવમાં, રાય કહેવા માંગે છે કે કુંબલે અનુશાસનને લઈને વધુ કડક હતા અને વિરાટને લાગ્યું કે આનાથી ટીમના યુવા ખેલાડીઓમાં ડરનું વાતાવરણ સર્જાય છે.

હજી સુધી આ બાબતે ચર્ચા થાય છે

રાયે લખ્યું- કોહલી કુંબલેની ટેક્નિક્સથી સહમત નહોતો. કોહલી અને કુંબલે વચ્ચેનો ઝઘડો ભારતીય ક્રિકેટના તાજેતરના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત પ્રકરણોમાંનો એક રહ્યો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં ટીમના સારા પ્રદર્શન અને ઈંગ્લેન્ડમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ટીમ ઈન્ડિયાની ફાઈનલ સુધીની સફર હોવા છતાં, કુંબલેએ સુકાની કોહલી સાથે "અસ્થિર સંબંધો"ને ટાંકીને ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ તરીકે રાજીનામું આપ્યું હતું.

વિરાટને વધુ પડતુ મહત્વ આપવાના કારણે નાખુશ હતા કુંબલે

કુંબલે 2016માં ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ બન્યા હતા. તેમણે 2017ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી બાદ પદ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ત્યારે ફાઇનલમાં ભારત પાકિસ્તાન સામે હારી ગયું હતું. રાયે લખ્યું- મહાન લેગ સ્પિનર ​​કુંબલે આ હારથી નારાજ હતો. બ્રિટનથી પરત ફર્યા બાદ વિનોદ રાયે કુંબલે સાથે લાંબી વાતચીત કરી હતી.

તે સમયગાળાના મીડિયા અહેવાલોમાં પણ આવા જ દાવા કરવામાં આવ્યા હતા. કુંબલે પર વિવિધ આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. કુંબલેનું માનવું હતું કે તેની સાથે અન્યાય કરવામાં આવ્યો હતો. એક કોચ તરીકે તેણે ટીમમાં ડિસિપ્લિન અને પ્રોફેશનાલિઝ્મ લાવવાને ફરજ ગણતા હતા.