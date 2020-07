દિવ્ય ભાસ્કર Jul 01, 2020, 05:59 PM IST

વિઝ્ડને 21મી સદીના ભારતના મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર તરીકે ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાનું નામ જાહેર કર્યું છે. જ્યારે શ્રીલંકાના મુથૈયા મુરલીધરનને વિશ્વના સૌથી કિંમતી ખેલાડીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. જાડેજા તેના પછી બીજા ક્રમે છે. વિઝ્ડને ક્રિકવિઝ રેટિંગ્સના આધારે ખેલાડીઓની પસંદગી કરી છે.

2012થી ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરનાર જાડેજાએ બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં ત્રણેય ડિપાર્ટમેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ યાદીમાં ત્રીજા નંબરે ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્ટીવ સ્મિથ, ચોથા નંબરે ગ્લેન મેકગ્રા અને પાંચમા નંબરે સાઉથ આફ્રિકાનો શોન પોલોક છે.

Thank you Wisden India for naming me the 'Most Valuable Player'. I would like to thank all my teammates, coaches, fans and well wishers for your support as I aim to give my best for our country. Jai Hind. 🇮🇳🦁🙏 pic.twitter.com/azj7HMFSZu