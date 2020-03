દિવ્ય ભાસ્કર Mar 25, 2020, 11:26 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક. ભારતીય સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને બુધવારે ટ્વિટર પર જોસ બટલરને IPL 2019માં માંકડેડ આઉટ કરતો ફોટો પોસ્ટ કર્યો. તેણે લખ્યું કે, "કોઈએ મારી સાથે આ ફોટો શેર કરીને મને કહ્યું કે, આ ઘટનાને બરાબર 1 વર્ષ થઈ ગયું છે. આખું દેશ લોકડાઉનમાં હોવાથી બધા નાગરિકોને આ એક રિમાઇન્ડર છે. બહાર ન ફરો. અંદર રહો, સુરક્ષિત રહો." અશ્વિને હાલમાં કોરોનાવાઇરસને ધ્યાનમાં રાખતા પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલનું નામ: લેટ્સ સ્ટે ઇન્ડોર ઇન્ડિયા (lets stay indoors India) કર્યું છે.

Hahaha, somebody sent me this and told me it's exactly been 1 year since this run out happened.



As the nation goes into a lockdown, this is a good reminder to my citizens.



Don't wander out. Stay inside, stay safe! #21DayLockdown pic.twitter.com/bSN1454kFt