પીટરસને હિન્દીમાં ટ્વીટ કરીને મોદીના વખાણ કર્યા, પીએમનો જવાબ- વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સાથે મળીને વાઇરસથી લડો

દિવ્ય ભાસ્કર Mar 21, 2020, 01:33 PM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક. ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ બેટ્સમેન કેવિન પીટરસને હિન્દીમાં ટ્વિટ કરીને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના કોરોનાવાઇરસના પ્રસારને રોકવાના પ્રયત્નોની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે લખ્યું- નમસ્તે ભારત, આપણે બધા કોરોનાવાઇરસને હરાવવામાં એક સાથે છીએ. આપણે બધાં પોતપોતાની સરકારની સૂચનાનું પાલન કરીશું અને થોડા દિવસ ઘરે જ રહીશું. બુદ્ધિપૂર્વક જીવવાનો આ સમય છે. આપ સૌને ખુબ ખુબ પ્રેમ.

Explosive batsmen who've seen teams through crises have something to say to us.



