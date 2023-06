Gujarati News

Our Fans Would Love To See Team India Play In Pakistan; But We Understand BCCI's Position

એશિયા કપ 2023... નજમ સેઠીએ કહ્યું: અમારા ચાહકોને ટીમ ઈન્ડિયાને પાકિસ્તાનમાં રમતા જોવાનું ગમશે; પરંતુ અમે BCCIની સ્થિતિ સમજીએ છીએ

એક કલાક પહેલા



પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના પ્રમુખ નજમ સેઠીએ એશિયા કપ 2023ના હાઇબ્રિડ મોડલને મંજૂરી આપ્યા બાદ કહ્યું હતું કે, અમારા ચાહકોને 15 વર્ષમાં પહેલીવાર ટીમ ઈન્ડિયાને પાકિસ્તાનમાં રમતા જોવાનું ગમશે, પરંતુ અમે BCCIનીપરિસ્થિતિને સમજીએ છીએ. PCBની જેમ BCCIને પણ સરહદ પાર કરવા માટે સરકારની મંજૂરીની જરૂર છે.

અમારું વચન હતું અને અમે પાળ્યું

સેઠીએ વધુમાં કહ્યું, 'એશિયા કપ સપ્ટેમ્બરમાં પાકિસ્તાનમાં આવી રહ્યો છે. આ અમારું વચન હતું અને અમે અમારું વચન પાળ્યું છે. પાકિસ્તાનમાં છેલ્લી વખત 2008માં બેથી વધુ ટીમ એકસાથે રમી હતી. આ લક્ષ્ય હાંસલ કરવા માટે અમારે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડી હતી. ઘણી અફવાઓ ઉડી. મોડું પણ અંતે રમાશે ખરા.

એશિયા કપની ચાર મેચ પાકિસ્તાનમાં અને નવ મેચ શ્રીલંકામાં રમાશે

એશિયા કપ માટે, PCBએ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) સમક્ષ હાઇબ્રિડ મોડલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને ગુરુવારે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. એશિયા કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 2023ની મેચ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકામાં રમાશે.

પાકિસ્તાનમાં ટુર્નામેન્ટની માત્ર 4 મેચ રમાશે. બાકીની 9 મેચ શ્રીલંકામાં યોજાશે. પ્રારંભિક ગ્રુપ સ્ટેજની ચાર મેચ પાકિસ્તાનમાં યોજાશે. જેમાં એક ગ્રુપમાંથી પાકિસ્તાન Vs નેપાળની મેચ અને બીજા ગ્રુપમાંથી અફઘાનિસ્તાન Vs બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન Vs શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ Vs શ્રીલંકા મેચોનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે ભારતની એક પણ મેચ પાકિસ્તાનમાં નહીં હોય. ફાઈનલ પણ શ્રીલંકામાં રમાશે.

31 ઓગસ્ટથી 17 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે યોજાનારી આ ટુર્નામેન્ટની કઈ મેચ કયા શહેરમાં યોજાશે તેની માહિતી હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

ટીમ ઈન્ડિયાએ છેલ્લે 2008માં પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો હતો

ટીમ ઈન્ડિયા છેલ્લે વર્ષ 2008માં રમાયેલા એશિયા કપ માટે પાકિસ્તાન ગઈ હતી. એટલે કે 15 વર્ષથી ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કર્યો નથી. અને છેલ્લી દ્વિપક્ષીય શ્રેણી 2006માં રમવા ગઈ હતી. બંને દેશો વચ્ચે છેલ્લી દ્વિપક્ષીય શ્રેણી ભારતમાં જાન્યુઆરી 2013માં રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને આ પ્રવાસમાં 3 ODI અને 2 T20 રમી હતી.

આ પછી બંને દેશો મલ્ટી નેશન ટુર્નામેન્ટમાં જ ટકરાયા હતા. બંને વચ્ચે તમામ ફોર્મેટની કુલ 15 મેચ રમાઈ શકે છે. જેમાંથી 8 ODI અને 7 T20 રમાઈ હતી. જેમાં ભારતે 11 અને પાકિસ્તાને 4માં જીત મેળવી હતી.