દિવ્ય ભાસ્કર Apr 02, 2020, 11:32 AM IST

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક. ભારતે આજના દિવસે જ 9 વર્ષ પહેલા શ્રીલંકાને મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે હરાવી 28 વર્ષ પછી વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આજે સવારથી જ ફેન્સ ટ્વિટર પર ધોનીએ ફટકારેલી વિનિંગ સિક્સની ક્લિપથી તે ઐતહાસિક દિવસને યાદ કરી રહ્યા છે. ESPN ક્રિકઇન્ફોએ પણ ધોનોનો તે ફોટો પોસ્ટ કરીને લખ્યું હતું કે, "એ શોટ જેણે કરોડો ભારતીયોને ખુશ કરી દીધા હતા." જોકે પૂર્વ ઓપનર અને BJP સાંસદ ગૌતમ ગંભીરને ક્રિકઇન્ફોની પોસ્ટ માફક નહોતી આવી. તેણે ક્રિકઇન્ફોને કહ્યું કે, "વર્લ્ડ કપ સમગ્ર ભારત, ભારતીય ટીમ અને સપોર્ટ સ્ટાફે જીત્યો હતો, સમય આવી ગયો છે કે સિક્સ પ્રત્યેની ઘેલછા દૂર કરો."

Just a reminder @ESPNcricinfo: #worldcup2011 was won by entire India, entire Indian team & all support staff. High time you hit your obsession for a SIX. pic.twitter.com/WPRPQdfJrV