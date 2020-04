દિવ્ય ભાસ્કર Apr 06, 2020, 06:06 PM IST

કોરોના વાઈરસના કારણે ભારતમાં 14 એપ્રિલ સુધી લોકડાઉન છે. આ દરમિયાન 7 એપ્રિલથી દરરોજ ડીડી સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની 2000ના દાયકાની યાદગાર મેચો બતાવવામાં આવશે. આ નિર્ણય બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI) અને ભારત સરકારે લીધો છે. ક્રિકેટ ફેન્સ વીવીએસ લક્ષ્મણની 281 રનની ઇનિંગ્સ પણ જોઈ શકશે. લક્ષ્મણે 2001માં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ કોલકાતા ટેસ્ટમાં આ ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ રમી હતી. તે મેચ 13 એપ્રિલે ટીવી પર આવશે. છેલ્લા દિવસે 14 એપ્રિલના રોજ ભારત-શ્રીલંકા વચ્ચે 2005માં રમાયેલી વનડે બતાવવામાં આવશે.

The 2000s cricket rewind 📽️📽️



The BCCI and Government of India bring you cricket highlights from the past.



Sit back and enjoy the action on @ddsportschannel.#StayHomeStaySafe @SGanguly99 @JayShah @ThakurArunS pic.twitter.com/nW3kePeAII