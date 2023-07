Gujarati News

Sports

Cricket

India Vs Pakistan World Cup 2023; Shehbaz Sharif Bilawal Bhutto Zardari

પાકિસ્તાની વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી: સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટરે કહ્યું- જો ભારત એશિયા કપ માટે ન્યૂટ્રલ વેલ્યૂ પર અડગ, અમે પણ એમ જ કરીશું

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક 42 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

પાકિસ્તાનના ખેલ મંત્રી એહસાન મઝારી 14 સભ્યોની સિક્યોરિટી ટીમનો ભાગ છે. તે ભારત આવીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની પણ તપાસ કરશે.

ભારતમાં 5 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહેલા વન-ડે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનની ભાગીદારી પર શંકા યથાવત્ છે. પાકિસ્તાનના ખેલ મંત્રી એહસાન મજારીએ કહ્યું- હું ઇચ્છું છું કે ભારત પણ એશિયા કપ મેચ ન્યૂટ્રલ વેન્યૂ પર રમવાની માગ છોડી દે નહીંતર અમે પણ વર્લ્ડ કપ રમવા માટે ભારત આવીશું નહીં.

ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ 27 જૂને વર્લ્ડ કપ માટે શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાઈવોલ્ટેજ મેચ 15 ઓક્ટોબરે અમદાવાદમાં રમાશે. આ સિવાય પાકિસ્તાને ચાર શહેરો હૈદરાબાદ, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતામાં તેની લીગની 8 મેચ રમવાની છે.

મજારી 14 સભ્યોની સુરક્ષા ટીમનો ભાગ

મજારીએ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસને આપેલા ઈન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું- વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીની અધ્યક્ષતામાં 14 સભ્યોની સમિતિની રચના કરી છે. તેમાં મારી સાથે કુલ 11 મંત્રીઓ છે.

પાકિસ્તાને ભારતમાં ક્રિકેટ રમવી જોઈએ કે નહીં તે મુદ્દે અમે ચર્ચા કરીશું. અમે અમારી ભલામણ વડાપ્રધાનને મોકલીશું. તેના આધારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને વર્લ્ડ કપમાં મોકલવા અંગે અંતિમ નિર્ણય વડાપ્રધાન લેશે.

PCB મારા વિભાગમાં આવે છે. મારા મતે, ભારતે એશિયા કપની મેચો તટસ્થ સ્થળોએ રમવાની માગ પણ છોડી દેવી જોઈએ, અન્યથા અમે પણ પાકિસ્તાનની વર્લ્ડ કપની મેચો ભારતને બદલે તટસ્થ સ્થળોએ રમવાની માગ કરીશું.

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાને એક સમિતિની રચના કરી છે

પાક પીએમ દ્વારા રચવામાં આવેલી સમિતિમાં રમતગમત મંત્રી એહસાન મજારી ઉપરાંત પાકિસ્તાનના અનેક મંત્રીઓ અને સુરક્ષા એજન્સીઓના વડાઓ સામેલ છે. પાકિસ્તાન સરકારમાં સામેલ અન્ય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ પણ સમિતિમાં હાજર રહેશે.

વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારીને આ સમિતિના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર ભુટ્ટો દેશના આગામી વડાપ્રધાન પદના ઉમેદવાર પણ હોઈ શકે છે.

તપાસ કરવા માટે કમિટી ક્યારે ભારત આવશે તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી મળી નથી. પરંતુ સમિતિની તપાસ બાદ જ નક્કી થશે કે પાકિસ્તાનની ટીમ વર્લ્ડ કપ રમવા ભારત આવશે કે નહીં.

પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકામાં એશિયા કપ

એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલે વર્લ્ડ કપ પહેલાં શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાનમાં એશિયા કપ યોજવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ અંતર્ગત પાકિસ્તાનમાં ટુર્નામેન્ટની માત્ર 4 મેચ જ રમાશે. બાકીની 9 મેચ શ્રીલંકામાં યોજાશે.

ગ્રૂપ સ્ટેજની ચાર મેચ પાકિસ્તાનમાં રમાશે. જેમાં એક ગ્રૂપમાંથી પાકિસ્તાન Vs નેપાળની મેચો અને બીજા ગ્રૂપમાંથી અફઘાનિસ્તાન Vs બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન Vs શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ Vs શ્રીલંકા મેચોનો સમાવેશ થાય છે.

એટલે કે ભારતની એક પણ મેચ પાકિસ્તાનમાં નહીં હોય. જો ટીમ ઈન્ડિયા ફાઈનલમાં પહોંચશે તો આ મેચ પણ શ્રીલંકામાં રમાશે.

31 ઓગસ્ટથી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી આ ટુર્નામેન્ટનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.