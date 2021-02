ચેન્નઈમાં બીજી ટેસ્ટનો બીજો દિવસ LIVE:ઈંગ્લેન્ડની પ્રથમ વિકેટ પડી, પ્રથમ ઓવરમાં બર્ન્સ આઉટ, ભારતની પ્રથમ ઈનિંગમાં સ્કોર 329 રન

5⃣0⃣ up and going strong! 💪💪



Second fifty of the @Paytm #INDvENG series for @RishabhPant17 & 6th in Test cricket! 👏👏 #TeamIndia



Follow the match 👉 https://t.co/Hr7Zk2kjNC pic.twitter.com/0XC6BOxDfE